'패스 오브 엑자일2' 12월 12일 정식 출시…카카오게임즈, 글로벌 사전등록 시작

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카카오게임즈가 글로벌 흥행작으로 자리 잡은 '패스 오브 엑자일2'의 정식 출시를 앞두고 사전등록에 돌입했다. 얼리 액세스 단계에서 이미 시장성을 확인한 만큼, 정식 출시를 계기로 이용자 저변을 한층 확대할 수 있을지 주목된다.

카카오게임즈는 그라인딩 기어 게임즈가 개발한 액션슬래시 PC 온라인 게임 '패스 오브 엑자일2'의 정식 출시일을 공개하고 글로벌 사전등록을 시작했다고 26일 밝혔다. 그라인딩 기어 게임즈는 게임스컴 2026 전야제 행사인 오프닝 나이트 라이브(ONL)에서 '패스 오브 엑자일2'를 오는 12월 12일 정식 출시한다고 발표했다.

글로벌 사전등록 페이지도 함께 열었다. 이용자는 이메일 주소를 입력해 사전등록할 수 있으며, 전체 등록자 수에 따라 추가 보상이 제공되는 방식으로 운영된다.

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카카오게임즈는 국내 이용자를 위한 별도 이벤트도 마련했다. 글로벌 사전등록을 완료한 뒤 카카오게임즈 이벤트 페이지에서 참여를 인증하면 추첨을 통해 '패스 오브 엑자일2' 한정 피규어와 머그컵, 장패드 등 굿즈를 받을 수 있다.

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정식 출시 소식과 함께 신규 클래스 '듀얼리스트'도 공개됐다. 검을 사용하는 근접 전투 클래스로, 연속 공격과 다양한 자세를 조합해 빠르고 유기적인 전투를 펼치는 것이 특징이다.

'패스 오브 엑자일2'는 전작 '패스 오브 엑자일'의 핵앤슬래시 기반 성장 시스템에 액션성을 강화한 '액션슬래시' 장르를 표방한다. 얼리 액세스 이후 스팀 글로벌 매출 1위를 기록했으며, 확장팩 업데이트 때마다 국내 PC방 순위에서도 존재감을 나타냈다. 카카오게임즈 역시 국내 서비스를 넘어 글로벌 사전등록 단계부터 이용자 확보에 나서면서 정식 출시를 위한 분위기 조성에 힘을 싣는다.

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특히 신규 클래스 '듀얼리스트' 공개를 정식 출시와 함께 전면에 내세운 것은 얼리 액세스 이용자에게는 새로운 플레이 동기를, 신규 이용자에게는 진입할 이유를 제공하려는 전략으로 풀이된다. 12월 정식 출시를 앞두고 추가 콘텐츠와 서비스 계획이 얼마나 공개될지도 관심을 모은다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com