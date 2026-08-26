윤은혜, 신부 옆 슬립 드레스 입었다가 '민폐 하객룩' 지적…"정해진 드레스코드 있었다" 해명

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 윤은혜가 절친 아덴 조의 결혼식에 참석했다가 불거진 '민폐 하객룩' 논란에 대해 직접 해명했다.

윤은혜는 26일 자신의 SNS에 자신의 하객룩 논란을 다룬 SNS 게시물을 캡처해 공유했다.

해당 게시물에는 '절친 결혼식 하객룩 윤은혜 갑론을박. 튄다 VS 지나친 비판'이라는 내용과 함께 최근 아덴 조의 결혼식에 참석한 윤은혜의 모습이 담겼다.

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이를 본 윤은혜는 "3일 동안 정해진 드레스코드가 있었다"라면서 의상을 둘러싼 논란에 대해 해명했다. 하객들이 임의로 의상을 선택한 것이 아니라 결혼식 일정에 맞춰 별도의 드레스코드가 정해져 있었다는 설명이다.

앞서 윤은혜는 지난 24일 자신의 SNS에 "아름다웠던 신부 아덴"이라는 글과 함께 이탈리아 피렌체에서 열린 아덴 조의 결혼식에 참석한 사진을 게재했다.

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공개된 사진 속 윤은혜는 순백의 웨딩드레스를 입은 신부 아덴 조 옆에서 블랙 컬러의 슬립 드레스를 입고 환하게 미소 짓고 있다.

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그러나 사진이 공개된 뒤 일부 네티즌들은 윤은혜의 의상을 두고 결혼식 하객 의상으로 다소 과한 것 아니냐는 지적이 나왔다. 반면 결혼식 드레스코드가 있었을거다는 의견도 있었다. 반면 일각에서는 결혼식에 별도의 드레스코드가 있었던 것 아니냐며 윤은혜의 의상을 무조건 문제 삼는 것은 지나치다는 반론도 이어졌다.

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논란이 계속되자 윤은혜는 직접 드레스코드가 있었다고 밝히며 의상 선택을 둘러싼 오해에 대해 설명했다.

한편, 아덴 조는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 주인공 루미의 목소리 연기를 맡아 국내에서도 이름을 알렸다. 아덴 조는 지난 6월 이탈리아 피렌체 빌라 코라에서 정형외과 의사와 결혼식을 올렸다.

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anjee85@sportschosun.com