'슈주 출신' 성민, ♥김사은 닮은 22개월 子 공개..황신혜 "너무 예쁘다"(같이 삽시다)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 슈퍼주니어 출신 성민이 22개월 아들을 육아 중인 근황을 공개하며 아내 김사은과의 현실적인 육아 분담 이야기를 전했다.

26일 방송되는 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에는 성민이 출연해 김사은과 결혼 12년 차를 맞은 부부 생활부터 22개월 아들을 키우고 있는 일상까지 다양한 이야기를 전한다.

그룹 슈퍼주니어로 데뷔한 성민은 2014년 뮤지컬 배우 김사은과 결혼했다. 두 사람은 결혼 10년 만인 2024년 임신 소식을 전했고, 이후 건강한 아들을 품에 안으며 부모가 됐다.

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결혼 10년 만에 찾아온 귀한 아들과 함께 생활하고 있는 만큼 육아에 대한 이야기도 빠지지 않았다. 성민은 현재 22개월 아들을 키우며 육아에 적극적으로 참여하고 있다고 밝혔다.

성민은 "집안일은 많이 못 하지만, 요즘 남자들도 집안일 같이 해야 사랑을 받는다. 그래서 조금씩 하고 있다"고 말했다.

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이어 자신의 육아 일상을 묻자 "이유식을 먹인다. 아내가 재료를 준비하면 제가 손질한다. 보조의 느낌"이라고 설명했다.

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이에 황신혜가 "육아 분담을 어떻게 하냐"고 묻자 성민은 "육아 분담을 딱히 하지 않았다. 그때그때 눈치껏 했다"라고 답했다.

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그러면서 "이유식을 먹고 있는데, 아내가 재료 준비를 시키면 그거는 또 한다"라며 정해진 역할을 나누기보다는 상황에 따라 필요한 일을 서로 챙기고 있다고 밝혔다.

뿐만 아니라 성민은 사랑스러운 아들의 사진을 직접 보여주며 흐뭇한 미소를 짓기도 했다. 아들의 모습을 본 황신혜는 "너무 예쁘다"라고 감탄하며 성민을 향한 따뜻한 반응을 보였다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com