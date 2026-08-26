'3천억 CEO' 여에스더, '바지 사장·눈물 마케팅' 의혹에 입 열었다..."허례허식 싫어"

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[스포츠조선 김수현기자] 의사이자 사업가인 여에스더가 자신을 둘러싼 '바지 사장설'과 '눈물 마케팅' 의혹에 대해 직접 입을 열었다.

26일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '눈물 마케팅? 바지 사장? 장영란이 파헤친 여에스더의 충격 논란 (돌직구 인터뷰)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 여에스더의 제품 광고를 받은 장영란은 여에스더를 둘러싼 각종 의혹들을 직접 파헤쳤다.

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장영란은 김새롬과 김슬기를 파견해 일반 시민들의 반응과 여에스더에 대한 인식을 알아보기로 했다.

'시민들이 생각하는 여에스더'에 대해 조사한 결과, 김슬기는 시민들의 반응을 전했다.

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김슬기는 "'TV에서 우는 모습을 보고 애정이 가서 제품을 구매했다'더라. 눈물 마케팅을 잘하신 것 같다"라고 말했다.

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김새롬은 보다 직설적인 시민들의 반응을 전했다. 김새롬은 "저는 '여에스더 선생님 바지 사장 아니냐', '얼굴만 빌려준 것 아니냐', '여에스더나 홍혜걸 얼굴만 갖다 붙인 것 아니냐'라는 말을 들었다"라고 밝혔다.

이에 여에스더 본인이 등장했다. 만으로 62세가 된 여에스더는 철저한 자기 관리로 동안 미모를 유지하고 있었다.

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여에스더는 '바지 사장설'에 대해 직접 해명했다. 여에스더는 "저는 회계 직원하고 저하고 둘이서 시작했다. 강남 역삼동에 사무실 조그마한 거 얻어서 했다"라고 밝혔다.

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이어 "제가 대표인데 회사에 제 방이 없다. 제가 제일 싫어하는 게 허례허식이다"라고 말했다.

그러면서 드라마 속 회장실을 언급하며 "드라마에 보면은 회장님들이 회장실에 앉아 있다. 그분들이 바지 사장이다"라고 말했다.

이어 "저는 회의가 있을 때만 여기 오는데 뭐 하러 제가 방이 필요하겠냐"라며 "여기 청담동이 너무 비싸서 제가 하나 차지하면 직원들이 몇 명이 못 쓴다"라고 설명했다.

여에스더는 자신의 독특한 경영 방식에 대해서도 밝혔다. 그는 "저는 침대에 누워서 소통하면서 경영을 한다"라고 말했다.

회사 대표임에도 별도의 대표실을 두지 않고 직원들이 공간을 효율적으로 사용할 수 있도록 한다는 것이 여에스더의 설명이다.

shyun@sportschosun.com