이계인, ♥아내에 '아파트 명의' 넘기고 별거 "시골 안맞는다고, 왔다갔다 한다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이계인이 남양주에 위치한 전원주택과 약 400평에 달하는 넓은 마당을 공개하며 자연 속에서 살아가는 일상을 전했다. 아내와는 서로 다른 생활 방식으로 따로 지내고 있지만, 정작 이계인은 "외롭지 않다"며 현재의 삶에 만족감을 드러냈다.

26일 유튜브 채널 '김영옥'에는 '74살 남동생 이계인의 전원일기(+450평 땅공개)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서는 김영옥이 이계인의 남양주 집을 직접 찾아가 그의 전원생활을 둘러보는 모습이 담겼다.

이날 이계인의 집을 처음 방문한 김영옥은 주변을 둘러보며 "여기 사는구나. 부자네. 일단 부자네"라며 감탄했다. 이에 이계인은 버선발로 나와 김영옥을 반갑게 맞이했고, 김영옥은 "잘 사는구나"라며 연신 감탄했다. 이어 "혼자 있냐"라고 묻자 이계인은 "(아내가) 왔다 갔다 한다"라고 답했다.

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집 안으로 들어선 김영옥은 아늑하게 꾸며진 공간을 둘러보며 "잘해놨다. 혼자 이렇게 행복하게 살 수 있게끔"이라고 말했다. 그러면서 "지금 안사람하고 여기서는 안 살지?"라고 물었다.

이에 이계인은 "(시골이랑) 정서가 안 맞는다"라고 답했다. 아내가 전원생활보다는 도시 생활에 더 익숙한 탓에 현재는 함께 거주하지 않고 있다는 설명이다.

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김영옥이 "다 싫어하지. 본인만 그런 게 아니라 (안 사람) 서울에서 혼자 있냐"라고 묻자 이계인은 "아니다. 애들하고 같이 있다. 서울이 아니라 일산이다. 여의도를 팔고 일산으로 간 것"이라고 설명했다.

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아내와 생활 공간은 다르지만 이계인은 혼자 지내는 데 전혀 외로움을 느끼지 않는다고 했다. 그는 "혼자 외롭다거나 하는 건 전혀 없다. 일을 떠나서 닭장 가서 보고 밤 되면 TV 보고 식구들하고 통화한다"라며 자신의 일상을 소개했다.

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특히 이계인은 닭을 기르는 재미에 푹 빠져 있다고. 그는 "새벽 4시 30분이면 일어난다. 요만한 병아리가 커가는 재미가 있다"라고 덧붙이며 닭을 돌보는 소소한 즐거움을 전했다.

이계인의 전원생활을 상징하는 또 다른 공간은 넓은 마당이었다. 그는 현재 집 두 채에서 생활하고 있다며 "앞에 30평 뒤에 20평"이라고 밝혔다. 이어 "마당은 400평이다"라고 말해 놀라움을 안겼다.

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실제로 집 주변에는 널찍한 마당과 함께 닭장이 마련돼 있었고, 토종 코스모스와 고추 등을 직접 심어 가꾸고 있었다. 화려한 도시 생활과는 거리가 먼 모습이지만, 이계인에게는 직접 닭을 키우고 식물을 가꾸며 하루를 보내는 것이 무엇보다 큰 즐거움인 듯했다. 70대의 나이에도 새벽부터 일어나 닭을 돌보고 마당을 가꾸는 부지런한 일상이 눈길을 끌었다.

한편 이계인은 1992년 사실혼 관계였던 아내에게 10년간 동거해 온 내연남이 있다는 사실을 알고 헤어졌다. 이후 1997년에 10세 연하와 재혼했지만 다시 파경을 맞았고, 최근 한 방송을 통해 세 번째 결혼한 사실을 밝혔다. 그는 2024년 '속풀이쇼 동치미'에서 재혼한 아내와 혼인신고를 안 했다고 밝혔다. 이에 MC들이 경제적 문제 공유는 어떻게 하냐고 묻자, 그는 "아내가 욕심내면 해준다. 그런데 그런 것에 별로 (욕심이 없다). 본인도 꼭 그렇게 안 해도 우리끼리 의리, 애정, 우정이 있으면 쭉 연결되지 않을까"라고 답했다. 다만 이를 들은 임예진은 "전원주택이 이계인 명의고 일산 아파트는 부인 명의 아니냐. 전혀 안 해준 게 아니다. 얼마나 잘 챙기는데"라고 이야기 했다. 이에 이계인은 인정하며 "욕심도 너무 많이 내면 안 된다"고 말했고 임예진은 "나 같으면 전원주택도 반은 내 이름으로 해달라고 할 거"라고 너스레를 떨었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com