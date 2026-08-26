고지용, 허양임과 이혼 후 공개한 현재 모습..'확 달라진 얼굴'에 팬들 "건강하세요"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 이혼 후 오랜만에 근황을 전해 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

고지용은 26일 자신의 SNS를 통해 "오랜만에 만난 SBS 인기가요 MC 김진 형님과 라한호텔 형과 함께"라는 글을 남기며 근황을 공개했다.

최근 건강 이상설이 불거졌던 만큼 고지용의 현재 모습에 팬들의 관심이 집중됐다. 공개된 사진 속 고지용은 지인들과 함께 편안한 모습으로 카메라를 바라보고 있다.

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앞서 고지용은 건강 악화로 힘든 시간을 보냈다고 직접 밝힌 바 있다.

당시 그는 "간수치가 급성으로 올라가 입원했다"며 "간경화 직전까지 갔었다"고 털어놓으며 심각했던 건강 상태를 고백했다.

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특히 키 180cm인 고지용의 몸무게가 63kg까지 감소할 정도로 체중이 급격하게 빠졌던 것으로 알려지면서 팬들의 걱정이 이어졌다.

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이후 고지용은 의료진의 권유에 따라 술을 완전히 끊고 건강 회복에 집중했다고 전했다.

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이날 공개된 사진에서 전보다 건강해 보이는 모습을 보인 고지용을 향해 팬들의 응원도 이어졌다. 팬들은 "항상 건강하세요", "건강하시고 사진 많이 올려주세요" 등의 반응을 보이며 고지용의 건강을 기원했다.

한편 고지용은 지난 2013년 전문의 허양임과 결혼해 슬하에 아들 승재 군을 뒀다.

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고지용과 허양임은 2017년 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 가족으로 출연하며 많은 사랑을 받기도 했다.

그러나 고지용은 최근 허양임과의 이혼 사실을 뒤늦게 공개해 관심을 모았다. 그는 지난달 사실 허양임과 2년 전 이혼했다고 밝히며 "앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다"고 전했다. 양육권은 전처인 허양임이 가져간 것으로 알려졌다.

shyun@sportschosun.com