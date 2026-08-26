케이윌, 비만약 맞고 14kg 감량했는데 "1차 탈모와 단약"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 케이윌이 최근 화제를 모은 비만치료제 마운자로를 중단한 이유를 털어놨다.

26일 오후 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 '탈모 1차 진단받고 발등에 불 떨어진 케이윌의 쉬운 탈모 관리법(f. 탈모 샴푸 공유)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 제작진과 이야기를 나누던 중 자연스럽게 탈모 이야기가 화두에 올랐고, 케이윌은 자신의 모발 상태와 함께 마운자로를 멀리하게 된 계기를 솔직하게 털어놨다.

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케이윌은 "마운자로를 안 맞잖아. 안 하는 이유 중 하나는 살이 빠지면서 머리가 빠지는 게 보이니까 전에 없던 상황들이 펼쳐지는 거야"라며 마운자로를 중단한 이유를 설명했다.

이어 "내가 머리카락이 원래 얇은데 더 얇아졌다. 아침에 운동하고 뮤지컬 연습에 간다. 운동을 하면 땀이 계속 난다. 옆머리가 젖어있었다. (정)영주 누나가 와서 머리를 만져주더라"라며 일화를 공개했다.

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그러면서 "아마 비어 보여서 그런 것 같다. 땀 때문에 머리가 더 붙으니까"라며 속상한 마음을 드러냈다.

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케이윌은 과거와 달라진 자신의 모습에 대해서도 언급했다. 그는 "예전에는 숱이 많으니까 땀이 나거나 해도 그럴 일이 없었다. 상황에 따라 비어 보일 수가 있나 보다 했다. 내가 머리숱이 없어서 걱정할 정도는 아니지만 그런 상황이 됐나 보다 느껴진다. 관리를 해야겠다는 생각을 많이 한다"라고 토로했다.

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특히 케이윌은 옆머리가 비어 보이는 변화가 더욱 신경 쓰인다며 거울을 볼 때마다 달라진 모습을 체감하고 있다고 전했다.

탈모 관리에 나선 케이윌은 직접 헤드 스파를 찾아 두피 상태를 점검하기도 했다. 그는 "원래 모발이 얇았는데 다이어트를 급격히 하고 그다음에 너무 빠지는 게 눈에 보이더라. 원래 얇은데 얇은 애들이 잘 붙어 있다가 좀 더 얇아져서 다 빠져버리는 게 아닐까 하는 무서운 생각이 들었다"라고 말했다.

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이어 두피 검사를 받은 케이윌은 "1차 탈모가 오긴 했다"는 진단을 듣고 충격을 받았다. 다만 전형적인 M자나 O자 형태의 탈모는 아니라는 설명을 들으며 한숨을 돌렸다.

그럼에도 케이윌은 안심하기보다는 꾸준한 관리의 필요성을 느꼈다. 급격한 다이어트 이후 모발 변화를 직접 체감한 만큼, 앞으로는 두피와 모발 관리에도 더욱 신경 쓰겠다는 뜻을 내비쳤다.

앞서 케이윌은 지난 7월 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 다이어트 근황을 전했다. 그는 "마운자로를 했고 운동, 식단까지 다 해서 10kg 넘게 빠졌다. 지금은 4~5kg 정도 올라왔다"라고 전했다.