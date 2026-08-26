'♥문원' 신지, 42kg에 등뼈 보이더니..."무대 속옷 라인 스트레스"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 신지가 꾸준한 운동으로 건강 관리에 나선 근황을 공개했다.

26일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 신지의 근황이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 PD는 신지를 보며 "누나 요즘에 운동 열심히 하시나 보다"라고 놀라워했고, 신지는 "PT를 주 2회씩 꾸준히 받고 있다"라고 밝혔다.

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최근 신지는몰라보게 야윈 모습으로 '건강이상설'까지 불거지며 많은 우려를 받았다.

프로필상 키가 164cm인 신지의 체중이 42kg대까지 떨어졌다는 사실이 알려지면서 팬들의 걱정도 커졌다. 특히 최근 출연한 유튜브 콘텐츠와 SNS에서는 등뼈가 드러날 정도로 야윈 모습이 포착돼 안타까움을 자아냈다.

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신지는 최근 인바디 검사 결과를 직접 공개하며 "전문가로부터 '이 몸으로 걸어 다니는 것 자체가 신기하다'는 말을 들었다"고 털어놓기도 했다. 자신의 몸 상태를 직시한 신지는 최근 본격적인 체력 증량과 건강 관리에 나선 모습이다.

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신지는 "개인 운동도 시간 맞으면 가고 있기는 한데 운동을 하면서 가장 힘든 게 복근 운동이다"라고 털어놨다. 이어 "사람들이 '어느 부분이 가장 내 신체에서 고민이에요'라고 물어봤을 때 복부를 이야기하는 사람들이 굉장히 많다"며 "내가 운동해야 되겠다고 마음먹고 한 달 정도 기계를 사용해봤다"고 말했다.

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체육관에서 PT를 받는 것뿐만 아니라 집에서도 '홈트레이닝'을 하며 꾸준히 운동하고 있다고 밝혔다.

여성들이 흔히 고민하는 '군살'에 대한 이야기도 나왔다. 신지는 "나는 앞모습보다는 뒷모습을 조금 더 많이 신경 쓰는 스타일이다. 왜냐면 내가 안 보이지 않냐"라고 말했다.

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이어 "나는 무대에서 360도를 다 보여드려야 되는데 내가 예전에 가장 고민했던 게 속옷 라인이다. 속옷 라인이 보이는 게 굉장히 스트레스였다"고 털어놨다.

특히 신경 쓰였던 부위로 '뒷구리살'을 꼽았다. 그는 "그중에서도 '뒷구리살'이 신경 쓰였다. 우리 흔한 말로 '튜브 잡힌다'라고 하지 않았냐"라고 말했다. 그러면서 "누나가 지금 뭐 그렇게 살이 많은 편은 아니지만 그럼에도 불구하고 탄력이 없었기 때문에 그게 이제 신경이 쓰였던 거다"라고 고백했다.

한편 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했다. 현재 유튜브 채널과 다양한 예능 프로그램을 통해 신혼 일상을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com