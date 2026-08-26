임창정♥서하얀, 점점 닮아가는 얼굴에 깜짝...18살 나이차 무색한 잉꼬부부

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 임창정의 아내 서하얀이 남편과 함께한 8월의 일상을 공개하며 여전한 부부애를 과시했다.

서하얀은 26일 자신의 SNS에 "팔월의 순간들 틈틈이..."라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 남편 임창정과 함께 보낸 일상의 순간들이 담겨 있어 눈길을 끌었다.

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사진 속 서하얀과 임창정은 함께 시간을 보내며 다정한 분위기를 자아냈다. 두 사람은 특별한 일정이 아닌 평범한 일상 속에서도 함께 추억을 쌓으며 변함없는 부부 사이를 보여줬다.

특히 결혼 9년 차에 접어든 두 사람의 모습에서 또 하나의 눈에 띄는 변화가 포착됐다. 오랜 시간 함께 생활한 부부답게 갈수록 서로를 닮아가는 듯한 얼굴이 시선을 사로잡은 것.

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서하얀과 임창정은 연예계 대표적인 나이 차 부부로도 잘 알려져 있다. 18세의 나이 차를 뛰어넘어 결혼한 두 사람은 이후 방송과 SNS를 통해 가족과 함께하는 일상을 공개하며 대중과 꾸준히 소통해왔다.

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특히 두 사람은 다섯 아들과 함께 가정을 꾸리고 있다. 서하얀은 임창정과 결혼한 뒤 두 아들을 출산했으며, 임창정이 전처와의 사이에서 얻은 세 아들까지 함께 돌보며 다섯 아들을 양육하고 있는 것으로 알려졌다.

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shyun@sportschosun.com