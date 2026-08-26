한그루 "24살 결혼후 31살 이혼, 매일 깡소주 1병씩 마셔"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한그루가 이혼 후 힘들었던 시간을 솔직하게 털어놨다.

26일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 한그루의 출연을 예고하는 선공개 영상이 공개됐다.

이날 케이윌은 한그루에게 결혼에 대한 이야기를 꺼냈다. 그는 "어떻게 그렇게 일찍 결혼할 생각을 했냐. 스물여섯에 했냐"라고 물었고, 한그루는 "스물넷에 했다"라고 정정했다.

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한그루는 24세라는 이른 나이에 결혼했지만, 2022년 이혼 소식을 전했다. 이후 그는 이혼 당시의 힘들었던 심경을 솔직하게 털어놨다.

한그루는 "이혼하고 나서 매일 깡소주를 한 병씩 마셨다"라고 고백했다. 이에 케이윌은 "일찍 결혼해서 아쉬운 점이 뭐냐"라고 물었다. 이에 한그루는 잠시의 망설임도 없이 "진짜 다시 돌아가면 놀고 싶다. 이비자 가보고 싶다"라고 답해 웃음을 자아냈다.

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한그루가 출연하는 '형수는 케이윌' 본편은 오는 9월 2일 오후 5시 30분 공개된다.

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한편 한그루는 2015년 9세 연상 비연예인과 결혼했지만 2022년 이혼, 홀로 쌍둥이 남매를 키우고 있다.