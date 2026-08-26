송강 "군대 4개월 더 할 수 있다"더니…재입대 꿈에 식은땀 "말조심해야겠다" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 송강이 군 복무를 통해 '쉼'의 중요성을 깨달았다며 군대가 자신의 인생에서 중요한 전환점이 됐다고 밝혔다.

26일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 배우 송강이 출연해 군 복무 당시 느꼈던 변화와 전역 후 근황을 전했다.

이날 송강은 '군대가 인생의 전환점이었다고 했다더라'는 질문에 "입대하기 전까지 일만 했었다"라고 말했다.

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그는 "'쉰다'라는 게 불안했다. 군대에서 쉬어보니까 쉼이라는 게 중요하다는 생각이 들었다"라면서 "일기도 많이 썼다. 나한테 주는 시간이 꼭 필요하다는 걸 느꼈다"라고 말했다.

그때 유재석은 "최근 재입대하는 꿈을 꿔서 식은땀을 흘리면서 깼다고 한다. 인생의 전환점을 준 곳이지만 꿈이었어도 전역한 분들에게는 식은땀을 흘리게 만든다"라며 말해 웃음을 안겼다.

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송강은 "군대에서 전환점이 있었으니까 '난 4개월 정도는 더 할 수 있다. 기억이 너무 좋다'고 말하고 다녔다"라면서 "근데 재입대하는 꿈을 꿨다. 1년은 인정됐는데 6개월은 인정이 안 됐다더라. 더운 날씨도 아니었는데 식은땀을 흘리면서 깼다"라고 말해 폭소를 자아냈다. 이어 송강은 "'내가 말조심을 했어야 됐구나' 했다"라면서 "지금은 함부로 말 안 한다. 죄송하다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com