'서울대 출신' 황석정, 55세 미혼에 공개구혼.."욕망 점점 커져, 외로워서 죽겠다" (라스)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황석정이 55세 미혼이라는 사실을 솔직하게 털어놓으며 결혼을 향한 의지를 드러냈다. 거침없는 입담으로 공개구혼까지 나서 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

26일 방송된 MBC '라디오스타'는 황석정, 이준혁, 서은광, 유영우가 출연한 'HOPE ATTACK' 특집으로 꾸며졌다.

이날 김구라는 미혼인 황석정을 향해 최근 예능 프로그램 출연 분위기를 언급하며 "결혼을 하려고 하는 사람들, 아니면 결혼한 사람들 아니면 나올 데가 마땅치 않다"고 말했다.

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뜻밖의 이야기를 들은 황석정은 곧바로 "저 결혼하려고 한다"고 버럭해 웃음을 자아냈다.

김구라는 머쓱한 표정으로 "예전에는 혼자 사는 프로에 많이 나오시다가 요즘엔 좀 뜸하시니까"라고 해명했다.

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이에 황석정은 "저는 더 자극적이고 더 탐미적이게 됐다"고 말해 출연진을 놀라게 했다. 이어 "하도 억누르고 사니까 점점 더 욕망이 커지는 거다"라며 솔직한 속내를 털어놨다.

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55세 미혼인 황석정은 외로움까지 거침없이 고백했다. 그는 "뭘 못 하겠냐. 외로워서 죽겠다"라고 말하며 적극적으로 결혼 상대를 찾는 모습을 보였다.

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이어 공개구혼에 나선 황석정은 "제가 먼저 나서서 '나 진짜 괜찮아요!'라고 해봐야 소용없지 않냐. 제 나이가 그렇게 하면 좀 천박스러워 보인다"고 말했다.

그러면서 자신을 도와줄 누군가가 필요하다고 호소했다. 황석정은 "누군가가 도와주면 좋겠다 싶었다. 저의 이 넘치는 끼와 이상과 꿈을 실현시켜줄 회사라든지 누구라든지가 필요하다"고 밝혔다.

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결혼 상대뿐만 아니라 소속사까지 찾고 있다는 황석정은 자신의 현실적인 고충도 털어놨다.

그는 "제가 소속사가 없다 보니 영화 '호프'를 찍는데 시외버스를 타고 출퇴근을 했다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

shyun@sportschosun.com