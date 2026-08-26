송강, 얼마나 내성적이었길래...母 "연기 말고 기술이나 배워라" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 송강이 배우를 꿈꾸던 당시 어머니에게 "너 같은 내성적인 사람이 무슨 연기냐"라는 말을 들었던 사연을 공개하며, 연기를 시작하게 된 계기를 전했다.

26일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 배우 송강이 출연해 자신의 어린 시절과 연기 인생에 대한 이야기를 공개했다.

이날 송강은 본명을 묻는 질문에 "할아버지가 지어주신 이름이 송강근이었다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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그는 "'근'자 돌림이었는데 아버지가 '근'자를 빼버리셨다. 그렇게 송강이 됐다"라고 설명했다.

학창시절 인기에 대한 이야기도 나왔다. 송강은 "조용했는데 시선을 조금 받았던 것 같다"라고 했다. 고등학교 쉬는 시간마다 초콜릿과 사탕을 받았다는 송강. 이를 들은 유재석은 "단 한 번도 받아본 적 없다"라고 해 웃음을 안겼다. 이어 송강은 "초콜릿 주신 분과 잘된 경우는 없었다"라면서 "죄송하게도 받기만 했다"라고 했다.

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이렇게 인기가 많았는데 급식 시간에 구석에서 밥을 먹었다는 송강은 "지금도 그렇지만 시선이 집중되는 걸 창피해한다"라며 "부끄러웠나 보다. 일부러 구석 자리로 갔었다"라고 떠올렸다.

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내성적인 성격이었던 송강이 배우라는 직업을 선택하게 된 계기는 뜻밖에도 영화 한 편이었다. 유재석은 "그런데 배우라는 직업을 선택했다. 어떻게 선택하게 된 거냐"라고 물었다. 이에 송강은 "영화 '타이타닉'을 보고 무작정 '재밌겠다'는 생각이 들어서 하게 된 연기가 지금은 살아있음을 느끼게 해주는 것 같다"라며 연기에 대한 애정을 드러냈다.

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이어 송강은 "어머니에게 연기 한다고 하니까 '너같이 내성적인 사람이 무슨 연기냐. 기술이나 배워라'고 하셨다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com