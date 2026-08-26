황석정, '호프' 찍고 30년 전 전남친 연락 받았다..."언제 만났는지 기억도 안나" (라스)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황석정이 영화 '호프' 출연 이후 30년 전 인연까지 다시 연락을 해왔다며 뜻밖의 근황을 전했다.

26일 방송된 MBC '라디오스타'는 황석정, 이준혁, 서은광, 유영우가 출연한 'HOPE ATTACK' 특집으로 꾸며졌다.

이날 황석정은 최근 영화 '호프' 출연 이후 다시 한번 사람들의 입에 오르내리게 된 사연을 공개해 관심을 모았다.

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황석정은 "'호프'를 찍고 나서 오랜만에 '씬스틸러'라는 말을 듣게 됐다"고 설명했다. 극 중 외계인을 부검하는 보건소장 역을 맡아 강렬한 인상을 남긴 그는 "요즘 너무 감사하다"며 작품에 대한 남다른 소감을 전했다.

특히 '호프'를 계기로 오랜 시간 연락이 끊겼던 지인들이 잇따라 연락해 왔다고 밝혔다.

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황석정은 "배우 염혜란과 오래전부터 알고 지냈다. 그런데 '호프'를 보고 연락이 왔다. 또 이정은도 연락이 왔다"고 말했다.

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황석정, '호프' 찍고 30년 전 전남친에게 연락 왔다..."기억도 잘 안나" (라스)

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이어 "아무리 친해도 너무 바빠지면 연락이 뜸해지지 않냐. 그런데 그 연락으로 예전으로 다 돌아간 것 같아서 마음이 좋았다"고 털어놨다.

그런데 황석정이 공개한 인연 중 가장 놀라운 것은 무려 30년 전 만났던 남자였다.

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황석정은 "그리고 30년 전에 만났던 남자도 연락이 왔다. 언제 만났는지 기억도 안 난다. 35년 전인가?"라고 말해 웃음을 자아냈다.

여기서 끝이 아니었다. 무려 40년 전 인연까지 자신에게 연락을 해왔다고 밝혔다. 황석정은 "40년 전 선배도 연락이 왔다"며 '호프'를 통해 과거의 인연들이 하나둘 다시 이어지고 있음을 전했다.

그러면서 "'호프'는 저의 호프다. 인생의 호프가 됐다"며 작품에 대한 각별한 의미를 밝혔다.

황석정의 이야기를 들은 김구라는 "'호프'가 거의 'TV는 사랑을 싣고'가 됐다"고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

shyun@sportschosun.com