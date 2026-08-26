박한별 옆 다정한 남성이 ♥유인석 대표?..알고보니 "매니저입니다" 직접 해명

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 박한별이 SNS에 함께 등장한 남성을 남편으로 오해한 반응이 나오자 직접 정체를 밝혔다. 다정하고 편안해 보이는 두 사람의 모습에 벌어진 해프닝에 매니저까지 직접 등장하며 웃음을 더했다.

박한별은 26일 자신의 SNS에 "6,7..?"이라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 최근 온라인에서 유행 중인 '6, 7' 밈을 즐기는 박한별과 한 남성의 모습이 담겼다. 박한별과 남성은 모자와 선글라스를 착용한 채 가수 Gazan의 '67 Six seven'에 맞춰 립싱크를 선보이며 유쾌한 분위기를 연출했다.

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특히 영상 속 두 사람은 자연스럽게 나란히 서서 호흡을 맞추는가 하면, 편안하고 다정한 분위기까지 풍겼다. 이를 본 한 네티즌은 박한별 옆에 있던 남성을 남편으로 오해하며 "남편 분인가요?"라고 물었다.

이에 박한별은 곧바로 "매니저분입니다"라고 답하며 남성의 정체를 직접 밝혔다. 남편이 아닌 자신의 매니저와 함께 촬영한 영상이라는 것.

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여기에 매니저까지 직접 댓글을 남기며 유쾌한 분위기를 이어갔다. 그는 "매니저입니다. 꾸벅. 유튜브 박한별하나 구독! 좋아요~"라고 자신을 소개하며 센스 있게 인사를 건넸다.

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한편 박한별은 2017년 전 유리홀딩스 대표 유인석과 결혼해 두 아들을 두고 있다. 2019년 남편이 버닝썬 게이트에 연루되면서 연예계 활동을 잠시 중단한 뒤 제주도에 거주하며 육아와 카페 운영에 집중해 왔다.

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이후 지난해 3월 TV CHOSUN '아빠하고 나하고'를 통해 방송에 복귀한 박한별은 숏폼 드라마와 영화 등에 출연하며 활동을 이어가고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com