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송강 "오디션 중 대놓고 잘생겼는데 매력 없다고...매력 어필 방법 고민" ('유퀴즈')

정안지 기자

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송강 "오디션 중 대놓고 잘생겼는데 매력 없다고...매력 어필 방법 고민" ('유퀴즈')

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 송강이 신인 시절 "잘생겼는데 매력이 없다"는 냉정한 평가까지 털어놓으며 배우로 성장하기까지의 과정을 공개했다.

26일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 배우 송강이 출연해 연기를 시작하게 된 계기와 신인 시절 겪었던 고민을 솔직하게 털어놨다.

이날 송강은 "영화 '타이타닉'을 보고 무작정 '재밌겠다'는 생각이 들어서 하게 된 연기가 지금은 살아있음을 느끼게 해주는 것 같다"라며 연기에 대한 애정을 드러냈다.

송강은 "연기한다고 하니까 어머니가 '너같이 내성적인 사람이 무슨 여기냐. 기술이나 배워라'고 하셨다"라고 해 웃음을 자아냈다. 반면 아버지는 달랐다. 그는 "아버지는 '좋아하면 바로 해봐라'고 해주셔서 바로 연기 학원에 등록했다"라고 밝혔다.

송강 "오디션 중 대놓고 잘생겼는데 매력 없다고...매력 어필 방법 고민" ('유퀴즈')

그러나 연기 학원에 들어간 뒤에도 내성적인 성격은 걸림돌이었다. 송강은 "수강생들 앞에서 독백 연기를 내야 하는 데 쑥스러워서 계속 웃게 되더라"며 "집에 갈 때마다 '이걸 계속하는 게 맞나'라는 생각이 들었는데 포기하고 싶지가 않더라. 연기에 대한 고집이 있었다"라고 밝혔다.

이때 유재석은 "신인 때 오디션에서 '잘생겼는데 매력이 없다'는 말을 듣기도 했다더라"면서 "이런 말을 대놓고 면전에서 들으면 당황스럽지 않나"라고 물었다. 이에 송강은 "당황스러웠는데 '사람마다 보는 눈이 다르다'는 걸 깨닫고 내 매력 어필 방법을 고민했다"라고 밝혔다.

자신에게 부족했던 부분을 고민하고 하나씩 채워 나간 송강에게 기회가 찾아왔다. 송강은 데뷔 3년 차에 무려 900대 1 경쟁률을 뚫고 넷플릭스 '좋아하면 울리는' 주인공으로 캐스팅됐고, 이어 '스위트홈'까지 연이어 성공시키며 국내를 넘어 글로벌 팬들에게 이름을 알렸다.

anjee85@sportschosun.com

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