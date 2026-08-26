송강 "오디션 중 대놓고 잘생겼는데 매력 없다고...매력 어필 방법 고민" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 송강이 신인 시절 "잘생겼는데 매력이 없다"는 냉정한 평가까지 털어놓으며 배우로 성장하기까지의 과정을 공개했다.

26일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 배우 송강이 출연해 연기를 시작하게 된 계기와 신인 시절 겪었던 고민을 솔직하게 털어놨다.

이날 송강은 "영화 '타이타닉'을 보고 무작정 '재밌겠다'는 생각이 들어서 하게 된 연기가 지금은 살아있음을 느끼게 해주는 것 같다"라며 연기에 대한 애정을 드러냈다.

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송강은 "연기한다고 하니까 어머니가 '너같이 내성적인 사람이 무슨 여기냐. 기술이나 배워라'고 하셨다"라고 해 웃음을 자아냈다. 반면 아버지는 달랐다. 그는 "아버지는 '좋아하면 바로 해봐라'고 해주셔서 바로 연기 학원에 등록했다"라고 밝혔다.

그러나 연기 학원에 들어간 뒤에도 내성적인 성격은 걸림돌이었다. 송강은 "수강생들 앞에서 독백 연기를 내야 하는 데 쑥스러워서 계속 웃게 되더라"며 "집에 갈 때마다 '이걸 계속하는 게 맞나'라는 생각이 들었는데 포기하고 싶지가 않더라. 연기에 대한 고집이 있었다"라고 밝혔다.

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이때 유재석은 "신인 때 오디션에서 '잘생겼는데 매력이 없다'는 말을 듣기도 했다더라"면서 "이런 말을 대놓고 면전에서 들으면 당황스럽지 않나"라고 물었다. 이에 송강은 "당황스러웠는데 '사람마다 보는 눈이 다르다'는 걸 깨닫고 내 매력 어필 방법을 고민했다"라고 밝혔다.

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자신에게 부족했던 부분을 고민하고 하나씩 채워 나간 송강에게 기회가 찾아왔다. 송강은 데뷔 3년 차에 무려 900대 1 경쟁률을 뚫고 넷플릭스 '좋아하면 울리는' 주인공으로 캐스팅됐고, 이어 '스위트홈'까지 연이어 성공시키며 국내를 넘어 글로벌 팬들에게 이름을 알렸다.

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anjee85@sportschosun.com