아이유, 이관개방증 호소후 근황 "맨날 하체 운동, 근육 좀 생기길"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 아이유가 운동으로 건강을 챙기고 있는 근황을 전했다. 예정된 공연과 앨범 일정을 연기할 만큼 컨디션 난조를 겪었던 가운데, 한층 밝아진 모습으로 팬들의 걱정을 덜었다.

26일 아이유의 유튜브 채널 '이지금'에는 '[IU TV] -별님- 제 소원을 들어주세요 (with bro)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 아이유는 지난 13일 페르세우스 유성우가 쏟아진다는 소식을 접하고 남동생과 함께 한적한 곳을 찾아 밤하늘을 관측했다. 돗자리에 나란히 누운 두 사람은 별을 바라보며 도란도란 이야기를 나눴다.

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아이유가 동생에게 "1번 소원이 뭐냐"라고 묻자 남동생은 망설임 없이 "누나보다 돈 많이 버는 것"이라고 답했다. 뜻밖의 대답에 아이유는 "에이~"라고 반응해 웃음을 자아냈다.

한참 동안 누워 있던 두 사람. 그러던 중 아이유는 "우리 누워만 있으니까 좀 그림이 안 나오는 것 같다"라며 갑자기 하늘 자전거를 타자고 제안했다. 이에 동생은 아이유의 동작을 지켜보다 "코어가 되게 좋아졌다"라고 감탄했다.

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아이유는 "나 요새 맨날 하체한다"라고 답하며 최근 꾸준히 운동을 하고 있다는 근황을 전했다. 건강을 위해 운동을 이어가며 체력 관리에 힘쓰고 있는 모습이 눈길을 끌었다.

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이어 아이유는 별똥별을 바라보며 자신의 소원도 공개했다. 그는 "우리 유애나(팬덤) 분들의 평안이다. 그렇게 큰 소원은 없다"라고 말하며 팬들을 향한 각별한 마음을 드러냈다.

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하지만 이내 장난기가 발동한 아이유는 "별님 사실 오늘 여기 사람들이 빈 소원은 다 안 들어주셔도 되고 제 소원만 들어달라"라고 너스레를 떨었다. 그러면서도 "유애나(팬덤명) 분들과 구독자 분들 행복하고 건강하게 해달라"라고 다시 한번 진심 어린 소원을 빌었다.

여기에 자신의 바람도 하나씩 덧붙였다. 아이유는 "노래도 나오는데 잘 되게 해주시고, 또 근육도 많이 생기게 해달라"라고 말했다. 이를 들은 남동생은 "지은이 너는 소원이 많구나. 적당히 해야지"라고 받아쳐 남매다운 티격태격 케미로 웃음을 더했다.

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앞서 아이유 소속사 측은 지난달 아이유가 오랫동안 앓아온 이관개방증 증세가 악화됨에 따라 예정됐던 공연과 새 앨범 일정을 연기한다고 알린 바 있다. 아이유 역시 팬들에게 그동안 컨디션을 제대로 돌보지 못하고 무리했던 것 같다며, 전문가들로부터 당분간 공연이 어렵다는 의견을 들었다고 직접 설명했다.

이후 아이유는 지난달 31일 열린 제5회 '청룡시리즈어워즈'에 시상자로 참석하며 활동 중단 약 열흘 만에 공식석상에 모습을 드러냈다. 주지훈과 함께 무대에 오른 아이유는 "오늘은 안 떨릴 줄 알았는데 이 자리에 서니까 작년 생각이 나면서 심장이 쿵쿵거린다"라고 말하며 밝은 모습을 보였다.

이번 영상에서도 운동을 꾸준히 하고 있다는 근황과 함께 팬들과 구독자들의 건강과 행복을 가장 먼저 빌며 한층 편안해진 모습을 보여줬다. 건강 문제로 활동에 잠시 쉼표를 찍었던 아이유가 자신의 속도에 맞춰 일상을 회복해가는 모습에 팬들의 반가움도 커지고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com