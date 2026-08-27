'55세 미혼' 황석정, '1000평 농장 CEO' 충격적인 현재 수익..."89% 할인에도 마이너스"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황석정이 약 1000평 규모의 농장을 운영 중인 CEO라는 사실을 공개했다.

26일 방송된 MBC '라디오스타'는 황석정, 이준혁, 서은광, 유영우가 출연한 'HOPE ATTACK' 특집으로 꾸며졌다.

이날 황석정은 약 1000평 규모의 농장을 소유한 CEO라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "맞다. 저는 원래 제 소유 비닐하우스가 400평이 있었다. 안쪽으로 해서 대략 500평이 더 있다"고 설명했다.

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이어 "조경 농장을 하는 지인이 관리 차 저한테 땅을 맡긴 거다. 야외에서는 조경수를 키우고 비닐하우스 안에는 꽃나무를 관리하고 있다"고 전했다.

황석정은 "그렇게 산 지 4년 정도 됐다"며 자신이 직접 운영하고 있는 온라인 스토어도 공개했다.

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그는 "키워서 유통을 해야 하지 않냐. 제품 사진은 제가 다 직접 찍었다. 제 사진 찍는 걸 되게 쑥스러워하는데 직접 제가 생산한다는 걸 촌스럽더라도 보여줘야 한다더라"고 설명했다.

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꽃과 나란히 찍은 황석정의 사진을 본 서은광은 "사진에 계신 거냐. 전 다 꽃인 줄 알았다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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'꽃 농장 수익'에 대한 질문에 황석정은 의외의 답을 내놨다. 그는 "수익 자체는 마이너스다"라고 밝혔다.

온라인 스토어를 살펴보던 유세윤이 "89% 할인을 하냐"고 놀라자 황석정은 "원래 그렇게 하는 거다. 그래도 되게 저렴하게 판다"고 답해 웃음을 안겼다.

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농장에서의 하루 일과도 공개했다. 황석정은 "새벽 5시에 일어나서 아침 명상을 하고 바로 농장으로 간다. 농약도 뿌리고 가지치기, 삽목도 혼자 다 한다. 제가 키우는 애들은 꽃향기가 난다"며 식물에 대한 각별한 애정을 드러냈다.

shyun@sportschosun.com