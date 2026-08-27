'2번 이혼' 김의성, ♥2살 연하와 15년째 사실혼..혼인신고 없이 "같이 산다"(비보티비)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김의성이 15년 넘게 교제 중인 여자친구가 있다고 깜짝 고백했다.

26일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '부모님 시청 금지 '부모님께 끊임없이 XXXX하세요!' 육각형 인간 봉태규가 말아주는 효도하는 법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 오프닝에서 송은이와 김숙은 최근 송은이의 이상형으로 언급되며 가상 남편 후보까지 올랐던 김의성에게 전화를 걸어 즉석 인터뷰를 진행했다.

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송은이는 "의성 형부랑 '우결(우리 결혼했어요)' 파장이 크더라. 기사가 많이 났다"라며 최근 자신과 김의성을 둘러싼 화제에 대해 언급했다.

특히 김의성에게 붙은 '돌돌싱'이라는 수식어를 두고도 웃음이 터졌다. 송은이가 "오빠가 돌돌싱이시다"라고 하자 김숙은 "그러냐. 돌돌이라 불러라. 너무 귀엽다. 돌돌이 형부"라고 너스레를 떨었다.

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잠시 후 김의성이 전화를 받자 김숙은 "의성 형부 안녕하세요. 김숙 처제입니다"라고 능청스럽게 인사를 건넸다. 이어 "기사 보고 어떠셨냐"라고 물었고, 김의성은 뜻밖에도 "가슴이 좀 뛰었다"라고 답해 두 사람을 놀라게 했다.

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이에 송은이는 부끄러운 듯 "부정맥 아니시냐"라고 농담을 던졌다. 김의성 역시 "맞다. 이 나이에 가슴 뛰면 부정맥이긴 하죠"라고 받아치며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

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김숙은 송은이의 이상형을 누구보다 잘 안다는 듯 적극적인 지원에 나섰다. 그는 "제가 송은이 언니 30년 봤는데 이상형이 정확했다. 지적인 남자"라면서 "대한민국 배우 중에 형부보다 지적인 남자가 있을까 생각 한번 해본다"라고 김의성을 치켜세웠다. 실제로 김의성은 서울대학교를 졸업했다.

이어 김의성과 송은이의 첫 만남을 실제로 추진하자는 이야기도 나왔다. 김숙이 만남을 제안하자 김의성 역시 "시간 만들어야 보겠다. 다른 분도 아니고 송은이 씨인데"라고 답하며 긍정적인 반응을 보였다.

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분위기가 무르익자 김숙은 김의성에게 이상형을 물었다. 김의성은 흡연자와 애주가도 괜찮다는 뜻을 밝힌 데 이어 "손버릇도 타박상 정도까지는 고내찮다"라고 다소 파격적인 기준을 밝혀 웃음을 안겼다.

외모에 대해서는 "너무 큰 여자는 안 좋아한다"라고 답했다. 그러자 김숙은 기다렸다는 듯 "딱이네"라고 말하며 송은이의 아담한 키를 적극 어필했다.

하지만 '형부 만들기' 프로젝트는 마지막 질문에서 예상치 못한 반전을 맞았다. 김숙이 "여친 있으시냐"라고 묻자 김의성은 "있다"라고 답한 것.

이에 김숙은 "뭐야"라고 외치며 펜을 집어 던져 현장을 폭소케 했다. 김의성은 태연하게 "모르셨냐. 저 여자친구랑 같이 산 지 15년 넘었다"라고 고백했다.

순식간에 분위기가 달라지자 김숙은 곧바로 "즐거웠습니다"라고 선을 그어 웃음을 더했다.

그럼에도 김숙은 앞서 김의성이 "가슴이 좀 뛰었다"고 말한 것을 잊지 않았다. 그는 "그럼 왜 가슴 뛰었냐"라고 재차 물었고, 김의성은 "이성을 떠나 사람으로서 좋아한다"라고 답했다.

이어 김의성은 "물의를 끼쳐 죄송하다"라고 사과하며 끝까지 재치 있는 입담을 선보였다.

한편 김의성은 지난 3월 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 두 번의 이혼을 겪은 사실과 함께 현재 연애 중인 여자친구에 대해서도 공개한 바 있다. 당시 그는 2살 연하의 여자친구와 약 15년째 교제 중이라고 밝혔다.

김의성은 당시 "여자친구와 결혼하지 않겠다고 싸운 적이 있다. 여자친구는 좋은 가정을 꾸리고 싶어 했다"면서도 "나이 들수록 필요한 부분이 생긴다. 아프거나 그럴 때 불편한 부분이 생길 수 있어서 법적 신고 고민을 하고 있다"라고 결혼 및 혼인신고에 대한 생각을 솔직하게 털어놓기도 했다.