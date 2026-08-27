봉태규, ♥하시시박에 재산 다 넘긴 이유 "신혼여행 못가고 100만원 웨딩링, 미안했다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 봉태규가 결혼을 앞둔 예비부부에게 현실적이면서도 솔직한 결혼 조언을 건넸다.

26일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '부모님 시청 금지 '부모님께 끊임없이 XXXX하세요!' 육각형 인간 봉태규가 말아주는 효도하는 법'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 게스트로 출연한 봉태규가 구독자들의 사연을 읽고 직접 고민 해결에 나서는 모습이 담겼다.

이날 한 구독자는 자신을 내년 결혼을 앞둔 예비 신부라고 소개했다. 그는 "예산이 넉넉하지 않아 신혼여행과 예물반지 둘 중 하나 힘을 빼야 한다"며 예비 신랑은 반지에, 저는 신혼여행에 더 투자하고 싶어 의견이 갈린다고 고민을 털어놨다.

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이에 봉태규는 망설임 없이 "신혼여행은 딱 한번 럭셔리 유럽여행에 투자하라"라고 단호하게 조언했다.

그는 자신의 결혼 당시 상황을 떠올리며 "제가 결혼할 때 전 여유 있는 형편이 아니었다. 물론 티파니앤코에서 사긴 했지만 가장 심플한 걸로 결혼반지를 맞췄다. 100만원대 초반이었다"라고 밝혔다.

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이어 "남편으로서 너무 미안했다. 그래서 나중에 다이아 반지를 선물했다"면서 "그러니 신혼 초에 남편에게 조금 부채를 쥐여주는 게 좋다. 나중에 따로 해줄 것"이라고 말해 웃음을 안겼다.

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신혼여행 역시 당시에는 제대로 떠나지 못했다고. 봉태규는 "따로 못 갔다. 형편이 안 좋았다. 정말 부채가 컸다"면서 결혼 당시 경제적으로 여유롭지 않았던 상황을 털어놨다.

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그러면서 현재의 경제권에 대해서는 "지금은 진짜 다 제 배우자에게 (경제권이) 가 있다"고 밝혔다. 이어 "(아내가) 마음 바뀌면 전 거지다. 끝이다"라고 너스레를 떨어 현장을 폭소케 했다.

끝으로 봉태규는 결혼식을 준비하는 예비 신랑들에게도 현실적인 조언을 건넸다. 그는 "둘만의 세레머니가 되어야 하는데 거대하게 생각하지 마라"라며 결혼식의 규모보다 신랑 신부의 의사가 중요하다고 강조했다.

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특히 양가 가족이 많은 자신의 사례를 언급했다. 봉태규는 "저희 부모님 10남매고 장모님도 10남매다. 근데 저희는 결혼할 때 딱 말했다. 하객 70명이라고, 난리 났다"면서도 "근데 아무리 시끄러워도 신랑 신부가 하자는 대로 따라온다"고 말했다. 끝으로 그는 "용기 있게 신랑 신부 위주로 하라"라고 조언하며 결혼을 앞둔 예비부부에게 자신의 경험에서 우러나온 현실적인 메시지를 전했다.

한편 봉태규는 지난 2015년 사진작가 하시시박과 결혼했으며 슬하에 아들 시하 군, 딸 본비 양을 두고 있다.