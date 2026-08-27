장기하, 서울대 입시후 달라진 인생관 "왜 공부 열심히 했지? 집착 내려놨다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 장기하가 자신의 인생관을 솔직하게 털어놨다. '상관없는 거 아닌가?'라는 책 제목처럼 무엇인가에 지나치게 집착하기보다, 상황의 양면을 바라보며 스스로 편안해지는 방향을 택해왔다는 설명이다.

26일 유튜브 채널 '이동진의 파이아키아'에는 "장기하의 영화, 그리고 음악을 대하는 태도"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이동진은 장기하가 2020년 출간한 산문집 '상관없는 거 아닌가?'에 대해 이야기를 꺼냈다. 이동진은 "책 제목과 인생관이 너무 잘 맞는 것 같다. 잘 지으신 것 같다"면서 장기하의 책에서 인상 깊었던 부분을 언급했다.

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그는 "제가 책 읽은 건 너무 오래돼 다른 건 잘 기억 안 나는데, 굉장히 인상 깊었던 건 왼손을 잘 못 쓰던 시기가 있다고 하지 않았냐. 국소성 이긴장증 때문에 왼손을 못 쓰는 건 뮤지션으로서 굉장히 치명적이다"라고 말했다.

이어 "이게 뮤지션 입장에서는 자기의 시련을 이야기하는 굉장히 중요한 파트가 될 수도 있는데 너무 글이 쿨했다"면서 "손이 제대로 말을 듣지 않아 기타도 못 치고 드럼도 못 치는 상황에서 오히려 반대급부로 좋아진 것을 말하더라. 무대 퍼포먼스에 집중할 수 있었다고. 이게 인생을 살아가는 인간 장기하의 기본적인 톤인 것처럼 느껴졌다"라고 자신의 감상을 전했다.

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이동진은 장기하가 가진 특유의 태도에 대해서도 질문했다. 그는 "사물의 양측을 보려고 한다. 이렇게 가도 되지만 이렇게 가도 되는 거 아닌가?라고 생각하게 된다. 상대적으로 집착하지 않고 포기도 빠르다"면서 "이런 인생관은 자연스럽게 살면서 쌓아 오신 거냐. 어릴 때부터 그런 거냐. 아니면 책이든 주변 사람이든 결정적 영향을 받아 스스로를 바꾼 거냐"라고 물었다.

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장기하는 이러한 성향이 타고난 기질은 아니었다고 밝혔다. 그는 "체질은 아니고 지향점을 가지고 살아왔다"면서 "진짜 상관이 없는 사람이라면 그런 책을 쓸 필요도 없을 것 같다. 나를 괴롭히는 생각이 있고, 매이는 생각이 있었다. 그래서 마음이 편해지고 싶었다"라고 털어놨다.

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그러면서 서울대학교 입시를 준비하던 시절을 떠올렸다. 장기하는 "입시 공부할 때 열심히 했다. 모두가 다 열심히 하지 않는데 왜 그렇게까지 시험 문제를 다 맞아야 되고 열심히 했나 싶다"며 당시를 돌아봤다.

이어 "스무 살 이후에는 편안해지고 싶었다. 공교롭게도 대학 다닐 때 불교 철학 수업이 제일 재밌었다. 마음이 편안해졌다"고 말했다.

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장기하는 불교 철학 수업을 계기로 자신의 생각을 조금씩 바꿔나갔다고. 그는 "뭐든지 뭐 하나에 집착하고 목표에 달성하지 않으면 안 되고, 이 방법이 아니면 안 되고라고 생각하기보다는 내가 편안한 대로 이렇게 해도 되고 저렇게 해도 되고라고 생각하는 게 더 행복에 도움 될 것 같았다"라고 설명했다.

이어 "그때부터는 내 몸이 가진 습관은 그렇지 않지만 상관없는 사람처럼 걸어가 보자고 생각하고 걸어왔다"며 "지금도 점점 가까워지고 있다. 타고난 체질이나 습성이 아예 없어지진 않지만 편안한 방향으로 조금씩 가까워진다"라고 덧붙였다.

한편 서울대 출신인 장기하는 2008년 밴드 '장기하와 얼굴들'로 데뷔, 한국대중음악상 4관왕, 골든디스크 록상, 대중문화예술상 국무총리표창 등을 수상했다. 최근 2000년 9월생 만 25세인 배우 윤가이와 공개 열애를 발표해 화제를 모았다.