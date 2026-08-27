'문원♥' 신지, 3년 넘게 숨긴 비밀 들통났다..."유튜브 때문에 걸렸다"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 신지가 결혼 후 처음으로 남편 문원에게 직접 요리를 해주며 뜻밖의 '요리 실력'을 공개했다.

26일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '결혼하고 남편에게 처음 요리해준 신지.. 남편의 반응은?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 신지는 비가 내리자 김치전을 만들어보기로 했다. PD가 "평상시에 요리 좀 하시냐"고 묻자 신지는 "안 하는 거 알면서 그렇게 물어보는 거는 왜 물어보는 거지?"라고 반박해 웃음을 자아냈다.

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이어 신지는 "요리 안 한 지 3년 더 됐다. 저 사람(남편) 만날 때 안 했으니까 부모님한테 해드린 게 단데"라고 말했다.

배고프다는 스태프의 말에 신지는 "쟤네는 우리 집만 오면 배고픈가 보다"라며 농담을 던졌다. 이에 스태프는 "오면 또 형이 밥 해주지 않냐"며 평소 신지의 집에서 요리를 담당하는 남편 문원을 언급했다.

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문원은 "원래는 (내가) 하는데 오늘 이제 와이프가 '비 오는데 김치전?' 이러더라. '와이프 할 줄 알아?' 물어보니까 할 줄 안다더라. 나는 이런 거 안 해 봤다"라고 설명했다.

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스태프가 신지의 칼질을 보고 "의외로 칼질을 잘한다"고 감탄하자 신지는 발끈했다. 신지는 "내가 왜 못 할 거라고 생각하냐. 내가 할 줄 아는데 안 하는 거다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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문원 역시 "앞으로 전만 먹고 싶다고 해야겠다"라며 너스레를 떨었다.

이어 PD가 신지의 요리 지식에 감탄하자 신지는 "엄마가 요리를 잘하신다"고 밝혔다. 문원도 "장모님 완전 요리사다"라고 거들며 장모님의 요리 실력을 칭찬했다.

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신지는 요리를 마친 뒤 "생각도 못하게 너무 맛있게 먹고 내가 음식을 하는 거에 있어서 좋아하는 남편과 너희들의 모습이 더 재밌었다"며 소감을 전했다.

그러면서 신지는 남편에게 자신의 요리 실력을 들킨 것 같다고 털어놨다.

그는 "요리를 하다 보니까 남편도 이제 조금 '어라? 할 줄 아는데?'를 알아버린 거 같다. 그래서 가끔 한 번씩은 좀 요리하는 모습도 보여주려 한다"라고 말했다.

이에 PD는 "오늘 누나의 큰 비밀을 들킨 날이다"라고 말했고, 신지는 "나 너무 사실 지금 좀 잘못됐다고 생각한다. 다 먹고 나니까 '아 뭔가 잘못됐다' 싶다. 내가 한 3, 4년을 잘 숨기고 살았는데 유튜브 때문에 걸렸다. 하지만 행복했다"라고 너스레를 떨었다.

한편 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했다.

shyun@sportschosun.com