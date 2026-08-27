"살고 싶지 않다"던 여에스더, '우울증 마케팅' 의혹 해명 "오히려 회사의 폭탄"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] '3천억 CEO'로 알려진 의사이자 사업가 여에스더가 자신을 둘러싼 '우울증 마케팅' 의혹에 대해 직접 입을 열었다.

26일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 여에스더의 우울증과 관련한 '진실 혹은 거짓'을 다룬 영상이 공개됐다.

이날 장영란은 "여에스더 하면 밝고 사랑스럽다. 하지만 '우울증' 이야기가 방송에 너무 많이 나온다"고 말했다.

Advertisement

이에 김새롬은 "여에스더몰 마케팅부에서 '우울증'을 마케팅으로 활용하는 것 아니냐는 말이 있다"고 언급했다.

여에스더는 "절대 아니다"라고 선을 그었다. 그는 "특히 우리 마케팅 팀은 제가 우울증을 오픈했을 때 '회사의 폭탄이다'라고 했다"며 "우리는 건강과 관련된 몸에 좋은 걸 팔고 있다. '저는 우울증도 없고요', '잠도 잘 자고요' 뭐 이래야 될 거 아니겠냐"고 해명했다. 자신의 우울증을 공개하는 것이 사업에 도움이 되기는커녕 오히려 회사 입장에서는 부담이 될 수 있었다는 설명이다.

Advertisement

여에스더는 자신의 우울증이 언제부터 시작됐는지도 털어놨다. 그는 "저는 우울증이 본격적으로 온 거는 30살 때부터 왔다. 근데 저는 의사이지 않냐. 굉장히 다양한 약물 치료를 했다"고 말했다. 이어 "근데 10년 가까이 먹어도 해결이 안 되는 부분이 계속 남아 있다"고 털어놨다.

Advertisement

앞서 디즈니플러스 '운명전쟁 49'에 출연했던 여에스더는 당시 "매일 죽을 날짜를 뽑고 있다", "살고 싶지 않다"는 충격적인 발언을 해 화제를 모았다.

Advertisement

이와 관련해 여에스더는 당시 발언에 오해가 있을 수 있다며 직접 설명에 나섰다. 여에스더는 "'운명 전쟁'은 제가 이제 오해가 있을까 말씀드리겠다. 그건 이렇게 이해를 해달라"고 운을 뗐다.

이어 "우울증 환자는 이게 끝날 것 같지가 않다. 그러니까 '언젠가 내가 정리할 수 있는 날을 한 번쯤 잡아보면 그때까지만이라도 살아보자' 하는 거다"라고 설명했다.

Advertisement

자신 역시 실제로 특정 날짜를 정해놓았다고 털어놨다. 여에스더는 "저 같은 경우도 11월 18일을 정해 놓았는데 웬걸요? 11월이 됐는데 호전이 됐다"라고 뜻밖의 근황을 전했다.

호전된 계기에 대해서도 구체적으로 밝혔다. 그는 "우울증 약을 바꾸고 남편이 제가 있는 제주도로 내려오면서 처음으로 나쁜 사고가 없어진 거다"라고 말했다. 이어 "갱년기 때는 그렇게 꼴보기 싫던 남편이 그때 와서 이제 같이 밥 먹어주고 하니까 좀 도움이 됐다"고 솔직하게 털어놨다..

shyun@sportschosun.com