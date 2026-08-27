하지원, "중년의 희망" 반응에 폭소...48세에도 '새내기→MLB 시구' 도전 ing ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 하지원이 음악방송 무대와 메이저리그 시구까지 도전하며 나이를 잊은 행보를 이어가고 있는 가운데 "중년의 희망"이라는 반응이 웃음을 안겼다.

26일 방송된 tvN '유 퀴즈 온더 블럭' 말미에는 하지원이 출연한 예고편이 공개됐다.

이날 유재석은 하지원을 향해 "하고 싶은 거 다 하는 지금이 인생 봄날"이라고 소개했다.

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최근 하지원은 유튜브 콘텐츠 '26학번 지원이요'를 통해 2026학번 대학 신입생으로 변신해 화제를 모았다. 유재석은 "유튜브 '26학번 지원이요'가 화제다. '대학내일' 표지 모델까지 하셨는데 2002년 발행된 '대학내일' 39호 표지 모델을 하지원 씨가 하셨는데 이번에 755호 표지 모델이 됐다"라고 말해 웃음을 안겼다. 2002년 '대학내일' 표지 모델이었던 하지원이 24년 만에 다시 같은 매체의 표지를 장식하게 된 것.

그러자 하지원은 자신의 나이를 의식한 듯 "기사가 나면 계속 숫자가"라고 말해 웃음을 안겼다.

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또한 하지원은 "음악방송 '홈런' 이후 시구 연락이 엄청 들어온다"라고 밝혔다. 앞서 하지원은 '26학번 지원이요' 영상 조회수가 120만 회를 넘으면 '홈런' 무대를 다시 선보이겠다고 공약했고, 실제로 조회수 120만 회를 돌파하면서 MBC '쇼! 음악중심'에서 '홈런' 무대를 꾸몄다. '홈런'은 하지원이 지난 2003년 영화 '역전에 산다' OST로 직접 가창했던 곡으로, 무려 20여 년 전 선보였던 노래를 다시 무대에서 선보이며 화제를 모았다.

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특히 하지원은 지난 7월 미국 매사추세츠주 보스턴 펜웨이 파크에서 열린 MLB 정규시즌 경기에서 시구자로 나서기도 했다. 이에 하지원은 "'홈런'이 여기까지 간 건가"라고 했고, 유재석은 "'홈런' 여기까지 간 거다"라고 했다.

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또한 유재석은 "지원 씨 보면서 희망 생긴다", "청춘 드라마 같다", "중년의 희망이다"라면서 하지원의 끊임없는 도전에 대한 반응을 읽어 웃음을 자아냈다.

하지원은 "도전이라는 건 어쩔 땐 무섭기도 하다"라면서 새로운 일을 두려워하지 않고 직접 부딪혀보는 자신의 삶에 대해 이야기했다.

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anjee85@sportschosun.com