김강우 "내 베프는 아내뿐" 사랑꾼 고백에…♥한무영 "친구 좀 만나라"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김강우가 아내를 유일한 친구라고 밝히며 사랑꾼 면모를 자랑했다.

26일 유튜브 채널 '김강우'에는 "미치기 일보 직전(?) 드디어 개학!"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김강우는 아내와 함께 마트로 향하던 중 유튜브를 통해 시청자들과 소통하게 된 계기를 털어놨다. 김강우는 "유튜브를 하면서 여러분들에게 직접 대화를 안 했었는데 이상하게 여름방학 때부터 약간 동질감을 느끼면서 얘기를 하게 됐다"라고 말했다. 이에 아내는 "엄마 아빠의 마음은 똑같다"라며 "이제 (아이들)개학했으니 친구분들 만나시고"라고 김강우에게 권했다.

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그러자 김강우는 "난 친구가 당신밖에 없는데 어디로 나가냐"라면서 "나는 친구가 촬영장과 집밖에 없다. 나는 촬영장과 집과 마트 밖에 안 다닌다"라고 말하며 평소 자신의 단출한 일상을 공개했다.

아내가 자신의 유일한 '베스트 프렌드'라는 것. 하지만 아내의 반응은 달랐다. 아내는 "아 좀 친구 좀 만나라. 내가 너무 힘들다"라면서 "친구를 안 만나고 나한테 계속 이야기를 한다"라고 토로했다. 이에 김강우는 "나는 동네를 떠나지 않는다"라며 웃었고, 아내는 남편의 끊이지 않는 대화에 남다른 고충을 전했다.

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아내는 "계속 하루 종일 나한테 얘기 한다. 내가 정말 너무 힘들다"라고 호소해 웃음을 안겼다. 이를 들은 김강우는 "그래서 이제 친구 만나서 날 버리겠다?"고 말하며 서운한 마음을 드러내며 현실적인 부부 케미가 웃음을 자아냈다.

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한편, 김강우는 2010년 배우 한혜진의 친언니 한무영 씨와 7년 열애 끝에 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com