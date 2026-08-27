이승기·백현 난리났는데…MC몽, 18억짜리 시계 차고 신정환 공개싸움 "의리없어"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] MC몽이 여전한 재력을 보여줬다.

MC몽은 14일과 16일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 단독 콘서트 '한여름 밤의 아이스-깨끼'를 개최했다. 이번 공연에서 MC몽은 스위스 하이엔드 브랜드인 리차드밀 시계를 차고 등장해 눈길을 끌었다. 이 제품은 테니스 선수 라파엘 나달과의 협업으로 탄생한 50개 한정품으로 리셀가 18억원에 거래되고 있는 것으로 알려졌다.

MC몽은 25일에는 신정환과 라이브 매치를 진행하기도 했다. MC몽은 신정환이 콘서트 축제를 거절하자 "형은 왜 그렇게 의리가 없냐. 원래 이랬냐"며 섭섭함을 감추지 못했다. 신정환은 "그날 결혼식 사회있다. 두 달 전부터 잡힌 스케줄인데 스케줄표를 늦게 봤다"고 거듭 해명했다. 그러나 MC몽은 서운한 기색을 드러냈고, 신정환은 "그러면 내가 네 공연 갈 테니 네가 결혼식 사회 좀 봐달라"고 눙쳤다.

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콘서트는 전석 매진된 가운데 막을 내렸지만, MC몽의 복귀를 바라보는 시선은 싸늘하다. MC몽이 차가원 피아크 그룹 회장과 함께 설립한 원헌드레드 사태가 아직 수습되지 않았기 때문이다.

MBC 'PD수첩'은 MC몽이 회사 자금으로 불법 도박을 하다 막대한 빚을 졌고, 그와 부적절한 관계였던 차 회장이 수백억원에 달하는 도박빚을 갚아줬다고 주장했다. 또 차 회장은 이승기, 백현 등 소속 아티스트들에게 자신이 시공한 한남동 고급 빌라 전세를 들어오게 하고 시세보다 부풀린 금액을 요구했다는 의혹도 제기했다. 차 회장과 MC몽은 "사실무근"이라며 법적 대응 방침을 밝혔다.

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그러나 이승기 측은 차 회장이 시세보다 훨씬 높은 105억원에 전세 계약을 하도록 유도했다며 전세사기를 주장하고 있다.

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백현은 약 630억원에 달하는 피해를 봤다는 주장도 나왔다. 유튜버 이진호는 차 회장 측이 계약금 350억원 대신 고급빌라 3채를 제공하기로 했지만 아직까지 해당 건물은 시공되지 않았고, 미정산금도 약 120억원이 발생했다고 주장했다. 또 백현이 거주 중인 차회장 소유의 고급빌라 전세 보증금 160억원도 차 회장이 구속됐기 때문에 반환 여부가 불투명해졌다고 했다.

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MC몽은 물론 지난해 7월 회사를 떠난 상태이지만, 이승기 백현 등 소속 아티스트들이 MC몽과의 친분으로 원헌드레드 행을 결정했던 만큼 도의적인 책임에서 자유로울 수 없게 됐다.

차 대표는 실제 사업을 실행할 수 있는 상황이 아닌데도 주식회사 노머스에 소속 연예인의 IP를 이용한 사업을 제안, 242억원의 선급금을 받고 사업을 이행하지 않은 혐의로 3일 구속됐다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com