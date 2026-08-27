심형탁, 가족에 느낀 깊은 회의감 "죽을 만큼 힘들고 실망"..♥사야 만난 후 달라졌다 ('슈돌')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 심형탁이 아내 사야와 처가 식구들에게 받은 사랑에 대한 고마움을 전하며 가족의 의미를 되새겼다.

26일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에서는 심형탁과 하루가 한국을 찾은 외할아버지, 외삼촌과 함께 서울 투어를 즐겼다.

이날 심형탁은 자신의 가족사를 돌아보며 "가족한테 죽을 만큼 힘들었을 때 산소호흡기를 달아준 게 아내였다"고 말했다. 이어 "(결혼 전) 내게 가족은 사실 내가 지켜야될 의무였다. 그런데 회의감도 많이 들었고 그래서 실망도 컸던 것 같다"고 털어놨다.

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그러면서 사야의 가족들에게 고마운 마음을 드러냈다. 심형탁은 "가족이라는 단어를 이 세상에서 가장 행복한 단어로 만들어준 게 사야 아버지, 어머니, 사야의 가족들이 아닌가 싶다"며 "나한테 원하는 거 하나도 없이 사랑을 준다"고 말했다.

특히 장인어른에 대한 각별한 마음도 전했다. 그는 "(아버님은) '형탁, 내가 도와줄 거 있어? 너한테 도움이 된다면 도와줄게'라고 항상 말씀하신다. 피는 섞이지 않았지만 나는 가족이라고 생각한다. 내가 정말 잘 모셔야 될 분"이라며 감사함을 드러냈다.

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심형탁은 고마운 가족들을 위해 이날 직접 '심씨 서울 투어'를 준비했다. 가족들은 한옥 스튜디오에서 한복을 입고 3대 가족사진을 촬영했다. 이어 외삼촌의 버킷리스트였던 하루와의 운동을 함께하고, 외할아버지가 바라던 삼겹살 먹방도 즐겼다. 마지막에는 한강 유람선에 올라 서울의 야경을 감상하며 특별한 하루를 마무리했다.

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외할아버지는 "탁군, 오늘 고마워"라며 서툴지만 애써 준비한 한국어로 사위에게 감사 인사를 전했다. 이를 들은 심형탁은 "이게 가족이다"라며 감동했다.

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심형탁은 "이 세상에서 가장 행복한 사람이 있다면 내가 아닐까 싶다. 장인어른에게 사랑받고, 아내와 장모님한테 사랑받고, 우리 하루한테 사랑받고 그거만 한 행복이 있겠냐"며 "나는 참 잘난 사람이다. 잘난 사람으로 만들어준 우리 사야와 가족 모두에게 감사하다고 표현하고 싶다"고 전했다.

supremez@sportschosun.com