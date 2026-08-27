'나홀로 집에2 지배인' 팀 커리, 자택서 쓸쓸한 별세…"평생 미혼·무자식"

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[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '록키 호러 픽쳐 쇼'로 컬트 영화의 아이콘이 된 영국 배우 팀 커리가 별세했다. 향년 80세.

26일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 현지 매체에 따르면 커리는 전날 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 자택에서 세상을 떠났다. 커리는 지난 2012년 뇌졸중을 겪은 뒤 후유증으로 오랜 기간 휠체어를 사용해 온 것으로 알려졌다.

1946년 영국에서 태어난 커리는 뮤지컬 '헤어' 등을 통해 배우 생활을 시작했다. 특히 1975년 영화 '록키 호러 픽쳐 쇼'에서 여장한 미치광이 과학자 프랭크-N-퍼터 박사를 연기하며 세계적인 명성을 얻었다. 망사 스타킹과 하이힐 차림으로 등장해 기괴하면서도 유쾌한 연기를 선보였고, 작품 역시 컬트 영화의 고전으로 자리 잡았다.

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커리는 이후 영화 '클루'(1985), 스티븐 킹 원작의 '잇'(1990), '나 홀로 집에2'(1992), '삼총사'(1993), '미녀 삼총사'(2000) 등 다양한 작품에서 개성 강한 캐릭터를 소화했다. 국내에서는 영화 '나 홀로 집에2'에서 호텔 지배인으로 활약해 얼굴을 알렸다.

가수와 성우로도 활약했다. 1970~80년대 록 앨범 3장을 발표했으며, 애니메이션 '피터팬과 해적들'에서 후크 선장의 목소리를 연기해 데이타임 에미상을 받았다. 뮤지컬 '아마데우스'와 '스팸어랏'으로는 토니상 후보에 오르기도 했다.

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커리는 평생 결혼하지 않았으며 자녀도 두지 않았다. 그는 지난해 출간한 자서전에서 자신의 사랑과 이별에 대해 언급하면서도 사생활은 철저히 비밀에 부쳐왔다.

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olzllovely@sportschosun.com