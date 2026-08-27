전미라, 윤종신도 놀랄 추억 꺼냈다…몸만 한 라켓 안던 아들 ‘폭풍성장’

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[스포츠조선 조민정 기자] 전 국가대표 테니스 선수 전미라가 훌쩍 자란 아들 윤라익의 어린 시절 사진을 공개하며 부모로서의 지난 시간을 돌아봤다. 몸만 한 테니스 라켓을 꼭 안고 있던 꼬마 시절부터 세 남매를 키우며 보낸 치열한 육아까지 떠올려 뭉클함을 안겼다.

전미라는 26일 자신의 SNS에 "라켓 크기만 했던 아이, 네트보다 작았던 꼬맹이. 엄마 아빠 따라가는 코트가 놀이터였던 라익"이라는 글과 함께 여러 장의 추억 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 어린 윤라익이 커다란 테니스 라켓을 품에 안고 있는 모습이 담겼다. 몸집보다 큰 라켓을 꼭 끌어안은 채 카메라를 바라보는 앳된 모습이 미소를 자아냈다.

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또 다른 사진에서는 아빠 윤종신과 함께 코트에 선 부자의 모습도 눈길을 끌었다. 지금보다 훨씬 앳된 윤종신이 어린 아들과 나란히 시간을 보내는 모습이 담겨 보는 이들의 추억도 함께 소환했다.

전미라는 "셋 중 첫째라 어디든 함께 다녔던 아들"이라며 "눈이 나빠 일찍부터 안경을 썼던 너"라고 당시를 떠올렸다.

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이어 "참 치열하게 육아를 했던 것 같다. 그때 사진을 보니 엄마는 왜 지금보다 더 나이 들어 보이냐"며 웃픈(?) 육아 회상으로 공감을 자아냈다.

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그러면서 "너희가 그냥 큰 게 아니다. 부모가 애쓰며 보낸 시간이 너희를 잘 자라게 했다"며 "셋을 업고 뛰어다니며 정말 씩씩하게 버텼던 엄마였다는 것도 기억해 달라"고 자녀들에게 진심 어린 메시지를 전했다.

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게시물을 본 누리꾼들은 "라익이 얼굴 그대로 컸네", "윤종신도 정말 젊다", "육아해 본 사람이라면 다 공감한다", "'치열하게 육아했다'는 말이 마음에 남는다", "사진만 봐도 세월이 느껴진다" 등의 반응을 보였다.

한편 전미라는 2006년 가수 윤종신과 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 최근에는 SNS를 통해 가족과 일상을 꾸준히 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com