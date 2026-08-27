전소연, 또 큐브 저격설…재계약 2년 만에 "퇴사할게요"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아이들 전소연이 또 큐브 저격설에 휩싸였다.

전소연은 27일 "퇴사할게여"라는 의미심장한 글을 남겼다. 이와 함께 전소연은 소속사 큐브엔터테인먼트(이하 큐브) 로고를 향해 손을 뻗고 있는 모습을 공개했다. 로고와 똑같은 네일색을 자랑하려 한 건지, 손을 흔드는 모습을 보여주는 건지 알 수 없지만, 앞서 전소연이 큐브를 대놓고 저격한 바 있기에 또 한 번 저격설이 불거졌다.

지난 2024년 큐브와 재계약을 앞둔 전소연은 공연 도중 "11월 계약 종료. 누가 날 막아", "시X 눈치 따위 봐야 하나"라는 가사로 큐브를 저격해 소속사와의 불화를 불렀다. 이에 전소연이 큐브를 떠날 거라는 추측이 불거졌으나 큐브 측은 "멤버들의 재계약 시기는 2025년"이라며 가사 퍼포먼스일 뿐이라 밝혔다.

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하지만 전소연은 "이번 퍼포먼스는 거짓을 적지도 굳이 회사에 숨기지도 않았다. 리허설도 모두 앞에서 수십 번은 보여가며 다 함께 만들어간 무대"라며 "어떠한 대응에 대한 우리 회사의 미흡함을 다시 한번 느끼는 계기가 될 것 같다"고 큐브의 입장에 아쉬움을 드러낸 바.

그럼에도 불구하고 2024년 12월 전소연은 아이들 멤버들과 함께 완전체 재계약을 성사시켰다. 이후 2년 만에 불거진 저격설에 전소연이 어떤 입장을 밝힐지 주목된다.

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한편, 전소연은 오는 9월 7일 첫 솔로앨범 '끝내주는 인생'을 발매한다.

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wjlee@sportschosun.com