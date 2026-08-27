'81세' 임현식, 건강 이상설 밝혔다 "안 좋은 징후 보여 검사..8kg 빠져" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 임현식이 건강 이상설에 대해 직접 밝힌다.

임현식은 오는 29일(토) 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 40회에서 눈에 띄게 야윈 모습으로 건강에 대한 우려를 자아냈던 상황에 대해 설명한다.

임현식은 지난해 여름 무렵 배도 아프고 몸에 안 좋은 징후들이 보여서 딸들과 함께 병원을 찾아 검사를 했다고 전한다. "소화불량, 쓸개 불량, 피 돌림 불량, 기타 등등 불량"이었다고 심각했던 상태를 넉살스럽게 전한 임현식은 결국 스텐트 시술을 받았다고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

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특히 임현식은 "6개월 정도 검사와 치료를 받았다. 당시 몸무게가 7~8kg이나 빠졌다"면서 "빠른 회복이 힘든 나이"라고 회복까지 적지 않은 시간이 필요하다고 설명한다.

이어 "요즘에는 좀 괜찮아졌다. 컨디션이 괜찮은 것 같다"라며 "낮에 30분에서 1시간가량 자라고 해서 낮잠을 잔다. 마음껏 잔다"라고 특유의 재치 있는 농담을 잃지 않는 모습으로 현장을 웃음바다로 만든다.

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그런가 하면 40회에서 전 세계가 주목하는 나홍진 감독의 영화 '호프(HOPE)'와 관련한 뒷이야기를 풀어놓는다. 영화 '호프(HOPE)'는 마을을 지키기 위해 정체불명의 존재와 사투를 벌이는 호포항 사람들을 그린 SF 액션으로, 9월 북미 개봉을 확정 짓는 등 뜨거운 글로벌 화제성을 얻고 있다. 임현식은 해술 역을 맡아 열연했으며, 나홍진 감독은 봉준호 감독과의 인터뷰에서 캐릭터를 구상하면서부터 임현식을 자연스럽게 떠올렸다고 밝혀 놀라움을 자아낸다.

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임현식은 영화 '호프(HOPE)' 제작진이 직접 대본을 들고 찾아왔던 순간을 회상한다. 영화보다는 드라마 출연을 주로 했다는 임현식은 오랜만에 받은 영화 출연 제안인 데다, 나홍진 감독이 직접 러브콜을 보냈다는 사실에 "무조건 그냥 한다고 그랬다"라며 동시에 "영광스러웠다"라고 당시 심정을 전한다.

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한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.