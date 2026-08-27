[공식] "'어벤져스: 엔드게임' 제쳤다"…'스파이더맨4', 북미 역대 박스오피스 톱2위

사진 제공=소니 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 역대 북미 박스오피스 2위에 등극했다.

박스오피스 모조에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 26일 기준 북미 흥행 수익 8억 5,840만 달러를 돌파했다. 이는 '어벤져스: 엔드게임'의 흥행 수익(8억 5,837만 달러)을 뛰어넘는 수치로, 7년간 북미 역대 박스오피스 2위였던 기록을 경신한 것은 물론, MCU 작품 중 북미 최고 흥행을 기록한 것으로 더욱 의미가 깊다.

더불어 현재 1위인 '스타워즈: 깨어난 포스'의 흥행 수익(약 9억 3,666만 달러)과는 약 7,800만 달러의 차이를 보이고 있어, '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 역대 북미 박스오피스 1위까지 경신할 수 있을지 이목이 집중되고 있다.

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한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설', '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com