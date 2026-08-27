이찬원, 초등학생 때 이미 행사까지 뛰었다.."신동으로 알려져" ('전현무계획')

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[스포츠조선 조윤선 기자] '대구의 아들' 이찬원이 초등학생 때부터 행사를 했다고 밝힌다.

28일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 스케줄로 자리를 비운 곽튜브를 대신해 '스페셜 MC'로 나선 이찬원과 '무명전설' TOP4 황윤성이 전현무와 함께 화끈한 대구 먹트립에 나선 현장이 펼쳐진다.

이날 세 사람은 '이찬원계획' 첫 맛집으로 '누른 국수' 원조집을 찾는다. 사장님을 만난 전현무는 "찬원이가 부모님과 자주 방문했다더라"며 반갑게 인사를 건넨다. 사장님은 "(이찬원이) 초등학교 행사 때 온 걸 기억하고 있다"고 화답한다. 이에 깜짝 놀란 전현무는 "데뷔 전에 행사를 했냐?"고 묻는다. 이찬원은 "신동으로 알려졌을 당시, 행사를 했다"고 해 남다른 스타성을 확인시켜준다. 뒤이어 대구식 손국수에 '수육+묵은지' 조합까지 '올킬'한 세 사람은 곧바로 '믿고 먹는' 두 번째 '이찬원계획' 맛집으로 향한다. 이찬원은 "이 식당으로 선입견을 확 깨주겠다"고 호기롭게 선언하지만, 메뉴가 '메기 매운탕'이라는 말에 전현무는 "민물생선은 트라우마가 있어서 안 좋아한다"며 망설인다. 그럼에도 이찬원은 "지금이 딱 제철!"이라며 발걸음을 옮긴다.

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잠시 후, 식당 사장님은 버선발로 달려 나와 이찬원을 껴안는다. '대구의 아들' 이찬원의 인기를 실감케 하는 가운데, 이찬원은 메기 매운탕과 땡초 부추전을 주문한다. 이어 그는 "경상도에서는 부추전을 '정구지 찌짐'이라고 한다"며 정구지의 어원과 유래까지 줄줄 읊는다. 끝없이 쏟아지는 백과사전급 설명에 전현무는 "네가 AI 무료 버전보다 낫다. 그래서 별명이 '찬또위키'구나"라며 '엄지 척'을 보낸다.

그런가 하면, 부추전을 먹던 이찬원과 황윤성은 뜬금없이 '부초같은 인생' 듀엣을 선보이고, 전현무는 "둘이 자주 만나냐"며 이들의 친분을 궁금해 한다. 이찬원은 "큰 스케줄이 없으면 일주일에 7번, 아무리 바빠도 2번은 꼭 만난다"고 답해 '절친'임을 인증한다. 드디어 '메기 매운탕'을 영접한 이찬원은 엉덩이춤까지 들썩이며 흥겨운 먹방을 펼친다. 반면 민물생선 앞에서 한껏 긴장한 전현무는 조심스레 맛본 뒤 솔직한 평가를 내놓는다.

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과연 '민물 헤이터' 전현무의 반응이 어떨지 궁금증이 치솟는 가운데, 이찬원이 "죽기 전에 먹고 싶은 음식!"으로 꼽은 대구 메기 매운탕의 정체는 28일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4'에서 공개된다.