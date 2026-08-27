김숙·주우재 트로피에…'홈즈' 거쳐가면 청룡 받나? 게스트까지 줄줄이 수상

주우재(왼쪽), 김숙. 사진출처=김숙 SNS

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[스포츠조선 정빛 기자] 청룡의 기운이 '구해줘! 홈즈'까지 이어졌다.

27일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 모델 이현이, 이혜정과 코미디언 김숙이 동탄 임장에 나선다.

본격적인 임장에 앞서 스튜디오에서는 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 각각 최우수여자예능인상과 우수남자예능인상을 거머쥔 MC 김숙과 주우재를 향한 축하가 이어진다.

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여기에 최근 '홈즈'에 출연했던 정이랑, 김원훈, 심자윤, 김규원까지 청룡시리즈어워즈에서 나란히 트로피를 품었다는 소식이 전해지며 '홈즈'와 청룡의 남다른 인연이 주목받는다.

이를 지켜보던 이현이가 "나도 연말에 기대해도 되냐"고 묻자, 양세형은 "스타 될 준비 됐냐"며 너스레를 떨어 웃음을 안긴다.

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이어 이들은 반도체 산업의 대표적인 배후 주거지로 주목받는 동탄으로 향한다. 2026년 상반기 누적 아파트값 상승률 1위를 기록한 동탄을 살펴보기 위해 모델계 절친 이현이와 이혜정, 김숙이 임장에 나선다.

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특히 남편이 삼성전자 반도체 부문 엔지니어로 근무 중인 이현이는 과거 동탄 거주를 고민하며 직접 임장을 다녀온 경험이 있다고 밝혀 생생한 시각을 더한다.

사진제공=MBC

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동탄2신도시의 한 단독주택을 둘러보던 이혜정은 주방에서 남편 이희준의 남다른 '집들이 루틴'을 공개한다. 이희준이 작품에 들어갈 때마다 동료 배우와 감독들을 집으로 초대해 식사를 대접한다는 것. 손석구, 최우식부터 송중기까지 쟁쟁한 배우들이 다녀갔다고 밝힌다.

이에 김숙이 "송중기는 뭘 좋아하냐"고 묻자 이혜정은 "부끄러워서 쳐다도 못 본다"고 답한다. 이어 넋이 나간 듯 송중기의 외모를 칭찬하는 이혜정에게 절친 이현이가 일침을 날려 폭소를 자아낸다.

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코엑스 별마당 도서관을 연상케 하는 아이들을 위한 스터디룸도 공개된다. 아이들 눈높이에 맞춘 낮은 책장에는 어린이 책이, 그 위에는 어른들을 위한 책이 자리한 공간이다.

이혜정이 "아이들에게 독서를 시키려면 솔선수범해야 하는데 쉽지 않다"고 털어놓자 이현이 역시 공감한다. 그러면서 이현이는 아이들에게 책을 읽게 하기 위해 아이들 앞에서는 책을 보는 척하고 뒤에서는 휴대전화를 보는 '몰폰 꿀팁'을 전수해 웃음을 더한다.

동탄2신도시에서는 반도체 업계에 종사하는 부부가 택지를 구매해 직접 지은 단독주택도 소개된다. 호수공원을 품은 입지에 자리한 주택의 내부가 공개될 예정이다.

마지막 임장지는 동탄1신도시에 위치한 펜트하우스다. 삼성전자 화성캠퍼스까지 도보 5분 거리에 위치한 데다, 창 너머로 동탄 전경이 한눈에 펼쳐진다. 다양하게 활용할 수 있는 발코니까지 갖췄으며 단지 내 단 6세대뿐인 희소한 매물이라고 해 관심을 모은다.

MBC '구해줘! 홈즈' 동탄신도시 임장 편은 27일 오후 10시 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com