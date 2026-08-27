'결별' 수영, ♥변요한 홍보하는 티파니에 발끈 "남편 홍보는 인간적으로 좀"

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[스포츠조선 이우주 기자] '효연의 레벨업' 수영이 티파니의 남편 변요한 홍보에 놀랐다.

26일 유튜브 채널 '효연의 레벨업'에서는 '금쪽이들아 화해할래 아니면 나한테 꿀밤 맞을래'라는 제목의 영상이 게재됐다.

해체 위기까지 간 냉랭한 분위기의 효리수에 티파니가 나섰다. 티파니는 "요즘에 효리수가 루머가 많다. 해체 위기가 왔다더라. 그래서 제가 왔다"며 "조금 걱정인데 저희 원래 데뷔 때 초심으로 돌아가는 5분 토크라는 중요한 스텝이 있다. 그걸 가이드 해주려고 다시 왔다"고 밝혔다.

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티파니는 "밥이라도 먹자"며 멤버들을 일으켜 세웠고, 멤버들은 마지못해 밥을 먹으러 갔다. 밖으로 나서자 효리수의 해체 소문을 들은 기자들이 나타났다. 기자들은 효리수와 티파니를 향한 여러 의혹들에 대해 물었고 멤버들은 "누가 그러냐"고 발끈했다. 그러면서 수영은 "저 발 270mm 아니라고 기사 좀 써줄 수 있냐. 발 245mm"라고 해명했고 티파니는 "전 다 모르겠고 저는 8월 20일날 정규 1집 나오는 여자 솔로 가수다"라고 자신을 홍보했다. 이에 효연은 "너 홍보하러 온 거냐. 네가 불렀냐"고 황당해했고 티파니는 "나 홍보하러 온 거다"라고 당당하게 말했다. 이에 수영도 질세라 "8월 12일 '오케이마담2' 개봉한다"고 밝혔고 효연은 "저는 9월 20일이 생일"이라 밝혀 웃음을 안겼다.

이 가운데 티파니는 "추석엔 '타짜4'입니다"라며 남편 변요한의 주연작을 홍보했다. 티파니의 외침에 설정이 무너지고 헛웃음을 터뜨린 수영은 "미쳤다. 남편 홍보는 인간적으로 좀. 남편 홍보는 인간적으로 이길 수가 없다"고 혀를 내둘렀다.

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한편, 수영은 지난 6월 배우 정경호와 14년 간의 열애를 끝으로 결별했다고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com