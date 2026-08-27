노윤서, 이대 미대 출신 맞네..배우들 메이크업 직접 '금손 실력' ('산지직송3')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 노윤서가 이화여대 미대 출신다운 금손 실력을 뽐낸다.

오늘(27일, 목) 저녁 8시 40분 방송되는 tvN '언니네 산지직송3(연출 김세희)' 5회에서는 염정아, 김선영, 강유석, 노윤서 사 남매의 태안 산지 라이프가 펼쳐진다. 게스트 조정석과 함께하는 역대급 마늘 수확은 물론, 어디에서도 볼 수 없는 사 남매의 특별한 변신이 예고돼 기대감을 모은다.

태안에서 직접 수확한 바지락으로 푸짐한 중식 먹방을 선보인 사 남매는 이튿날 또 다른 산지로 향한다. 이번에 만날 작물은 바로 마늘. 마늘 주산지로 손꼽히는 서산에서 마늘을 직접 수확하며 다시 한번 구슬땀을 흘리는 것. 특히 노윤서는 '원샷 원킬'의 놀라운 마늘 캐기 실력을 뽐내며 제작진과 마늘 수확을 두고 한판 승부에 나설 예정이다. 상대는 특전사 부대 운전병 출신이자 '남해의 아들'이라 불리는 PD로 전해져 과연 누가 승리를 거머쥘지 관심이 모인다.

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사 남매는 마늘 10kg 한 망에 1만 5천 원의 직송비가 걸린 만큼 수확에 더욱 박차를 가한다. 특히 바지락에 이어 마늘까지 제대로 '노동 지옥'에 빠진 조정석은 고된 상황에서도 마늘밭에서 브레이크 댄스를 선보이며 분위기를 달굴 예정이다. 그런가 하면 조정석과 강유석의 브로맨스도 더욱 무르익는다. 강유석은 롤모델 조정석을 사랑하는 N가지 이유를 꼽으며 마지막까지 변함없는 팬심을 드러냈다는 후문이다.

'백 투 더 6090'은 이날 방송의 또 다른 하이라이트다. 첫 가족사진 촬영을 앞두고 사 남매가 각자의 추구미를 담은 레트로 스타일링에 나서는 것. 이화여대 미대 출신 노윤서는 직접 메이크업을 맡아 '언니네 뷰티살롱'을 오픈하며 변신을 진두지휘한다. 미스코리아 출신 염정아부터 '캘리포니아 고모 제니카'로 남다른 존재감을 뽐내는 김선영, '유임스딘'으로 파격 변신에 나선 강유석, 90년대 걸그룹으로 변신한 노윤서까지 스타일링에도 승부욕이 불붙으며 각양각색의 매력을 선보일 예정이다. 사 남매가 6090 레트로 감성으로 완성한 첫 가족사진은 어떤 모습일지 기대를 모은다.

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또한 집 안에서 뱀이 등장하는 역대급 소동이 벌어지며 긴장감을 더할 예정이다. 공개된 5회 선공개 영상에는 방 안에서 혼비백산해 뛰쳐나오는 김선영의 모습이 담겨 궁금증을 자아낸다. 김선영은 "뱀이야 뱀"이라며 하얗게 질린 채 어쩔 줄 몰라 하고, 제작진 역시 당황한 기색을 감추지 못한다. 특히 강유석이 뱀을 잡기 위해 나서자 모두가 일제히 그를 만류하는 모습까지 포착돼 과연 어떤 일이 벌어진 것인지 본 방송을 향한 궁금증을 고조시킨다.

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tvN '언니네 산지직송3' 5회는 오늘(27일, 목) 저녁 8시 40분 방송된다.