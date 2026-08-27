[단독] 더보이즈 뉴, 원헌드레드와 전속계약 해지…계약금 반환 후 홀로서기

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 더보이즈 멤버 뉴(본명 최찬희)가 원헌드레드레이블과의 동행을 마무리하고 홀로서기에 나선다.

27일 스포츠조선 취재 결과, 뉴는 최근 원헌드레드레이블과 전속계약을 해지하기로 최종 합의했다. 양측은 계약 체결 당시 지급된 계약금을 반환하는 조건으로 원만하게 관계를 정리한 것으로 확인됐다.

앞서 더보이즈 멤버 9명이 원헌드레드레이블을 상대로 전속계약 해지를 통보하고 법적 절차에 들어간 것과 달리 뉴는 소송에 참여하지 않았다. 때문에 뉴가 원헌드레드에 잔류하는 것인지 별도의 활동을 준비하는 것인지 그의 거취를 둘러싼 궁금증이 이어졌다.

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그러나 뉴 역시 원헌드레드와 동행하지 않는 쪽으로 결론을 내렸다. 양측은 법적 공방이 아닌 계약금 반환과 전속계약 종료에 합의하면서 갈등 없이 각자의 길을 걷게 됐다.

뉴는 당분간 독자적으로 향후 활동을 준비할 예정이다. 단순히 휴식기를 갖는 형태의 홀로서기는 아닌 것으로 전해졌다. 새로운 환경에서 활동을 이어가기 위한 논의와 음악 작업 등 구체적인 밑그림도 상당 부분 마련된 것으로 보인다. 아직까지 차기 파트너나 활동 방식은 공식적으로 공개되지 않았지만 오랜 공백 없이 팬들 앞에 다시 설 가능성이 크다. 솔로 음악을 비롯해 뉴의 강점을 살릴 수 있는 여러 활동 계획이 검토되는 중이다.

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1998년생인 뉴는 2017년 더보이즈의 데뷔 앨범 'THE FIRST'를 통해 가요계에 첫발을 내디뎠다. 팀에서 메인보컬을 맡아 특유의 맑은 음색과 탄탄한 고음으로 더보이즈 음악의 중심축을 담당해왔다. '소년', '리빌', '더 스틸러', '스릴 라이드', '매버릭', '로어' 등 활동에서도 특유의 존재감을 드러냈고 MBC '복면가왕'에서는 폭발적인 성량을 선보여 주목받은 바 있다. 앨범 수록곡 작사에도 참여하며 음악적 역량을 넓혔고 뮤지컬 무대에 오르는 등 활동 영역도 확장했다.

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더보이즈는 2024년 12월 기존 소속사 IST엔터테인먼트를 떠나 멤버 전원이 원헌드레드레이블로 이적했다. 이후 주학년이 팀을 떠났고 뉴를 제외한 9명은 지난 2월 정산금 미지급과 신뢰관계 훼손 등을 이유로 전속계약 해지를 통보했다.

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법원은 9명이 제기한 전속계약 효력정지 가처분 신청을 인용했다. 이들은 최근 신생 레이블에서 더보이즈의 이름으로 활동을 이어가겠다고 밝혔다. 원헌드레드 측은 가처분 인용이 계약 해지를 최종 확정한 것은 아니라며 본안 소송을 통해 다투겠다는 입장을 밝힌 상태다.

멤버 9인과 별도로 거취를 논의하던 뉴가 원헌드레드와의 계약을 정리하면서 그의 향후 활동에 새로운 전환점이 마련됐다. 오랜 시간 더보이즈의 메인보컬로 사랑받아온 뉴가 어떤 음악과 모습으로 새 출발을 알릴지 주목된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com