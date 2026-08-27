"죽었는데요, 살아났습니다"…구교환, '부활남: 더 레드'로 돌아온다

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'가 'Coming Soon 영상'을 공개했다.

공개된 영상에서는 가진 건 목숨뿐인 취업 준비생 석환 역을 맡은 구교환이 직접 '부활남: 더 레드'만의 매력 포인트를 소개해 이목을 집중시킨다. 특히 평범한 인물이 죽은 뒤 부활한다는 비현실적인 능력을 깨닫게 되며 펼쳐지는 예측 불가한 스토리가 선사할 신선한 재미에 대한 기대를 높인다.

죽음을 거듭하며 점차 강해지는 석환의 모습을 생생하게 담아낸 액션 비하인드와 함께 구교환은 "아무래도 많이 구르고 많이 움직여야 되는 작업이기 때문에 지치지 않도록 체력을 많이 길러놨다"라며 본격적인 액션 연기에 도전한 비하인드를 전해 기대를 높인다. 이어 "석환이 본인의 능력을 100% 쓰기 전에는 잘 맞자. 잘 죽자. 본인의 능력을 120% 활용할 때는 단순하게 펀치를 날리고 있지만, 이 펀치로 맞은 상대가 어디까지 날아가는 것인가? 프레임 안의 요소가 된다는 기분이 재밌었다."라고 전해 타격감 높은 독창적 액션 볼거리에 대한 궁금증을 끌어올린다.

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여기에 석환을 둘러싼 인물들의 다채로운 관계와 배우들의 특별한 호흡도 담겨 눈길을 끈다. 석환을 추격하는 의문의 인물 블랙 역의 신승호에 대해 구교환은 "카메라 밖에서도 카메라 안에서도 항상 여유를 잃지 않는 태도를 보면서 많은 영향을 받았고 많이 배웠다"고 언급해 압도적인 아우라를 지닌 블랙을 완성한 신승호의 존재감에 대한 기대를 끌어올린다. 이어 "석환이를 살아있게 만들어주는 사람"이라고 석환의 유일한 절친 영하(강기영)를 표현한 만큼, 두 배우가 완성한 유쾌한 케미는 극에 활력을 더할 것이다. 마지막으로 석환의 든든한 지원군 예린 역의 김시아에 대해 "감정을 다루는 데 있어서 굉장히 배울 점이 많았다"고 전해, 구교환과 현실 남매 케미를 완성한 김시아는 극에 특별한 재미를 더할 예정이다. 이처럼 기대를 더하는 제작기 'Coming Soon 영상'을 공개한 영화 '부활남: 더 레드'는 가을 극장가에 차별화된 재미를 선사하며 관객들의 오감을 자극할 것이다.

한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 9월 30일 개봉.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

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