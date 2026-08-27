‘뼈말라’로 난리난 송혜교, 셔츠에 청바지만 걸쳤을 뿐인데..‘극강 슬림핏’ 완성

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[스포츠조선 박아람 기자] 송혜교가 꾸밈을 덜어낸 듯한 자연스러운 스타일링으로 근황을 알렸다.

송혜교는 지난 26일 개인 계정에 미색의 셔츠와 데님 팬츠를 활용한 캐주얼한 차림을 한 사진을 공유했다.

소재 특유의 편안한 느낌이 살아 있는 셔츠에 깔끔한 실루엣의 청바지를 더해 과하지 않으면서도 세련된 분위기를 연출했다.

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액세서리 선택도 눈길을 끌었다. 브라운 계열의 가죽 가방을 들고 같은 톤의 손목시계를 착용해 전체적인 스타일에 통일감을 줬다. 자연스럽게 정리한 단발머리까지 어우러지며 송혜교 특유의 차분하고 담백한 매력이 돋보였다.

송혜교는 평소 자기관리에도 꾸준히 힘쓰는 것으로 알려졌다. 그는 과거 몸매 관리 비결과 관련해 식단에서는 짠 음식 섭취를 줄이고 식사량을 조절하며, 운동으로는 러닝과 요가를 꾸준히 하고 있다고 전한 바 있다.

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한편 송혜교는 올겨울 넷플릭스 신작으로 시청자들과 만날 예정이다. 올해 하반기 공개되는 '천천히 강렬하게'에서 공유, 차승원, 이하늬, 김설현 등과 함께 출연한다.

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tokkig@sportschosun.com