김새롬, 이혼 9년 만에 밝힌 '재혼' 심경 "내 인생에 무임승차해도 괜찮아"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김새롬이 40대가 된 뒤 달라진 연애관과 결혼에 대한 생각을 솔직하게 털어놨다.

김새롬은 지난 26일 유튜브 채널 '정신차려 김새롬'에 '제발 이런 사람이랑 결혼하세요!!! 김새롬 술 한잔과 곁들이는 40대 결혼의 조건'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 김새롬은 자신이 소개해 결혼까지 이어진 13년 지기 친구와 헤어 디자이너 홍준상을 초대했다. 두 사람의 만남부터 결혼까지 지켜본 김새롬은 자연스럽게 연애와 결혼을 주제로 이야기를 이어갔다.

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두 사람의 결혼 생활 이야기를 듣던 김새롬은 자신의 결혼관에 대한 친구들의 조언도 구했다. 그는 "나한테 맞는 결혼은 어떤 스타일이 좋을 것 같냐"고 물었고, 친구는 "내려놔야 한다. 말로만 내려놓겠다는 것과 진짜 내려놓는 것은 다르다"고 조언했다.

이에 김새롬은 "나 진짜 내려놨다"고 자신했지만, 친구는 "결혼은 그냥 '이 사람한테 내가 맞출 수 있는가', '내가 그걸 감내하더라도 맞출 수 있는가'가 더 중요한 것 같다"고 현실적인 이야기를 건넸다.

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특히 김새롬은 30대와 40대의 연애가 확연히 달라졌다고 밝혔다. 그는 "30대에는 결혼에 대한 생각을 하기 때문에 그때부터 조건을 조금씩 따지는 것 같다"며 "외모, 직업, 재산, 학벌 같은 걸 따지다 보니 되게 어려워진다"고 말했다.

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이어 "40대가 되면, 내가 40대다 보니까 다시 20대처럼 매력을 찾기 시작한 것 같다"고 자신의 변화를 털어놨다.

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그러면서 "조건 같은 걸 싹 다 내려놓고 내가 혼자 살 수 있는 여건을 만들어 놨다. 거기에 한 명만 추가되면 되는 것"이라며 "내 인생에 무임승차를 해도 괜찮은 사람"을 만나고 싶다는 생각을 전했다. 결혼 자체를 목표로 상대의 조건을 따지기보다는 이미 완성된 자신의 삶을 함께할 수 있는 사람에게 마음이 간다는 것.

결혼식에 대한 생각에도 변화가 생겼다. 김새롬은 최근 반려견의 장례를 치르면서 결혼식을 비롯한 의식과 절차가 지닌 의미를 새롭게 바라보게 됐다고 밝혔다.

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그는 "요즘에는 결혼식을 잘 안 하는 게 추세이지 않느냐"며 친구들에게 결혼식이 꼭 필요한지 물었다. 친구가 "결혼을 한다는 건 많은 사람 앞에서 '저희 잘 살게요'라고 약속하고 선언하는 것"이라며 "살면서 위기가 많이 오기 때문에 맹세와 언약이 중요하다"고 하자 김새롬도 공감했다.

이어 최근 세상을 떠난 반려견의 장례를 언급하며 "내가 허례허식이라고 생각했던 절차들이 꼭 그런 것만은 아닐 수 있겠다는 생각이 들었다"며 "짧지 않은 미래에 좋은 일을 바라는 의식일 수 있겠구나 싶었다. 결혼식을 조금 중요하게 생각하게 된 계기가 됐다"고 말했다.

이혼을 경험한 뒤 현재 싱글인 김새롬이 40대의 연애와 결혼을 바라보는 달라진 시선을 직접 꺼내놓은 만큼 눈길을 끈다. 특히 "조건을 싹 다 내려놨다", "내 인생에 한 명만 추가되면 된다"는 그의 말은 스스로의 삶을 꾸린 뒤 다시 사랑을 바라보는 현재의 마음을 고스란히 드러냈다.

한편 김새롬은 2015년 셰프 이찬오와 결혼했으나 약 1년여 만에 파경을 맞았고, 2017년 이혼 절차를 마무리했다. 이후 방송과 유튜브 등을 통해 자신의 일상과 가치관을 솔직하게 공개하며 활동을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com