홍민기, 전 여친 A씨 고소 "집 찾아와 경찰까지 출동..100m 이내 접근금치 처분" [공식]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 홍민기가 전 여친 A씨를 고소했다.

홍민기 소속사 페이블컴퍼니는 27일 "최근 A씨의 일련의 행위와 관련하여 2026년 8월 21일(금) 및 8월 24일(월), A씨를 사문서위조, 공갈미수, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손), 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 등의 혐의로 수사기관에 고소했다"고 밝혔다.

이어 "당사와 배우는 향후 수사 절차에 성실히 임할 예정이며, 수사를 통해 이 사건의 실체적 진실과 법적 책임이 명확히 밝혀질 것이라 생각한다"며 "수사기관의 객관적 조사와 결정을 통해 진실이 밝혀질 때까지, 확인되지 않은 주장에 대한 섣부른 판단이나 사실과 다른 내용의 무분별한 확대·재생산을 자제하여 주시기를 부탁드린다"고 당부했다.

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아울러 "지난 8월 23일 발생한 일과 관련하여 사실관계를 바로잡고자 한다"고 전했다.

소속사에 따르면 A씨는 23일 새벽 2시경 또다시 홍민기의 이태원 집에 찾아와, 벨을 누르고 큰 소리로 울고 욕하는 등의 행위를 해 경찰이 출동했다. 결국 A씨는 경찰에서 119 공동 대응을 요청해 구급차로 이송됐다.

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소속사는 "경찰은 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률에 따라 당일 A씨를 상대로 100미터 이내 접근 금지 및 전기통신을 이용한 접근 금지 처분도 내렸음을 알려 드린다"고 덧붙였다.

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최근 홍민기의 전 여자친구 A씨는 자신의 SNS를 통해 교제 당시 홍민기로부터 폭언과 가스라이팅을 당했다고 주장했다. 또한 결별 후에도 위협적인 행동과 원치 않는 신체 접촉이 있었다고 주장했다. 앞서 지난달에는 홍민기가 소주병을 던지고 자신을 폭행·협박했으며, 음주 상태로 전동 킥보드를 운전해 자신을 다치게 했다는 내용의 문건도 공개했다.

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A씨는 이외에도 홍민기가 여성과 팬들을 비하하는 발언을 했으며, 반려견에게 욕설하거나 발로 차는 등 학대했다고 주장했다. 특히 교제 중 임신했으나 홍민기가 임신중절을 종용해 결국 혼자 수술을 받았다고 밝혀 파장이 더욱 커졌다.

이에 홍민기 측은 A씨가 SNS를 통해 공개한 내용증명과 반려견 폭행, 팬들과의 관계 등에 관한 주장을 전면 반박했다. 소속사는 "사실이 아닌 자극적인 주장을 업로드해 배우의 명예를 심각하게 훼손했다"고 밝혔다.

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임신중절 관련 주장에 대해서도 "배우에게 확인한 결과, A씨는 배우에게 임신 테스트기를 보여준 적도 없고, A씨의 주장과 달리 배우가 A씨에게 낙태를 종용하는 취지의 발언을 한 사실도 결단코 없다"고 부인했다.