'로스트아크', 옛 엔드 콘텐츠 보스 다시 꺼냈다…'종언의 잔영' 업데이트

Advertisement

Advertisement

스마일게이트가 '로스트아크'에서 과거 엔드 콘텐츠의 주요 보스들을 다시 만날 수 있는 기간 한정 전투 콘텐츠를 선보였다. 새로운 레이드의 등장보다는 익숙한 보스전을 다른 방식으로 즐기게 하는 데 초점을 맞췄다.

스마일게이트는 26일 '로스트아크'에 신규 전투 콘텐츠 '종언의 잔영'을 업데이트 했다. '종언의 잔영'은 4명의 모험가가 파티를 구성해 과거 엔드 콘텐츠에 등장했던 보스들을 단계별로 공략하는 콘텐츠다. 26일 시작, 10월 21일까지 한시적으로 운영되며, 노말 난이도는 아이템 레벨 1730, 하드는 1770부터 입장할 수 있다.

보스는 모두 6단계로 구성됐다. 매주 새로운 단계가 순차적으로 열리며, 앞선 단계의 보스를 처치해야 다음 단계에 도전할 수 있다. 한꺼번에 모든 콘텐츠를 풀기보다 이용자들이 매주 새로운 목표를 이어가도록 구성한 방식이다.

Advertisement

일반적인 레이드와 비교해 전투 부담을 낮춘 것도 특징이다. '종언의 잔영'에서는 전투 중 캐릭터가 사망하더라도 제한 없이 부활할 수 있다. 공략 실패에 대한 부담을 줄여 과거 보스전을 다시 경험하는 데 초점을 맞췄다.

Advertisement

그렇다고 단순한 복각 콘텐츠에 그치지는 않는다. 각 단계에는 별도의 도전 과제가 마련돼 있어 보스의 특정 공격을 피하거나 특정 버프를 획득한 뒤 보스의 일격을 저지하는 등 추가 조건을 수행해야 한다. 기본적인 클리어 이후에도 숙련도에 따라 더 높은 목표를 노릴 수 있도록 한 것이다.

보상 역시 단계별 클리어와 도전 과제로 나뉜다. 각 단계 최초 클리어 시 영웅 젬 선택 상자와 파괴석, 수호석 등 성장 재화, 귀속 골드를 얻을 수 있다. 도전 과제를 통해 별을 모으면 전설 칭호와 MVP 배경, 젬 가공 초기화권, 고정형 영웅 젬 선택 상자 등 추가 보상이 주어진다.

Advertisement

Advertisement

결국 '종언의 잔영'은 익숙한 이용자에게는 과거 전투를 다시 파고들 이유를, 기존 레이드에 부담을 느끼는 이용자에게는 비교적 가볍게 즐길 수 있는 선택지를 제시했다는 점에서 기존 엔드 콘텐츠를 활용하는 또 하나의 방식으로 볼 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com