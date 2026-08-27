허경환, '유퀴즈' 보조 MC 불발 한 풀었다...첫 단독 토크쇼 진행 [공식]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 허경환이 데뷔 후 첫 단독 토크쇼 MC가 됐다.

오는 9월 9일 저녁 6시 유튜브 채널 'ggzz'를 통해 첫 공개되는 허경환의 첫 단독 MC 토크쇼 '허경환의 유행어로 행복하쇼(이하 허경환의 유행쇼)'가 공식 포스터를 공개했다.

티캐스트 이채널이 새롭게 선보이는 '허경환의 유행쇼'(제작 티캐스트, NYCC)는 작품, 성공, 인생 등 거창한 이야기가 넘쳐나는 토크쇼의 틀에서 벗어나 스타들의 가장 사소한 일상과 의외의 습관을 파고드는 신개념 토크 프로그램이다. 세상에서 가장 하찮은 최초공개를 가장 거창하게 다룬다는 역발상 콘셉트 아래, 아무도 묻지 않았던 질문을 던져 게스트의 의외의 매력을 발견해 나간다.

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특히 허경환이 단독 호스트를 맡았다는 점이 눈길을 끈다. 과거 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'의 보조 MC 자리를 노렸던 허경환이 이번에는 자신의 이름을 내건 단독 MC 토크쇼로 화려하게 금의환향한 것.

허경환이 집요하게 파고드는 것은 흔한 비하인드 스토리가 아니다. 게스트의 배달앱 주문 내역이나 최근 최저가 검색어 같은 초경량 생활 밀착 TMI를 소재로 이야기를 풀어간다. 여기에 허경환 특유의 친근한 공감력과 호들갑 리액션으로 게스트를 무장해제시켜 날것의 텐션과 웃음을 끌어낼 예정이다.

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공개된 포스터에서도 프로그램의 개성이 고스란히 드러난다. 푸른 벨벳 커튼과 빈티지 TV 등 레트로한 토크쇼 무대를 배경으로 흰색 슈트를 입은 허경환이 양팔을 펼친 채 익살스러운 표정을 짓고 있다. 또한 곳곳에 등장하는 '미니 허경환'과 "이 모든 게 언발란스한", "지금 유행쇼하고 있는데", "바로 이 맛 아닙니까" 같은 허경환의 대표 유행어들이 더해져, 프로그램의 통통 튀는 위트를 예고하며 웃음을 한껏 자아낸다. 특히 TV 화면 속에는 "허경환 단독 MC"라는 문구도 삽입돼 이번 작품이 그의 첫 단독 진행작임을 강조하며 기대를 높인다.

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'허경환의 유행쇼'는 게스트가 등장하기 전 관련 키워드를 먼저 공개하고, 허경환이 이를 토대로 게스트의 정체를 추리하는 방식으로 시작된다. 이후 게스트가 등장하면 최초공개 키워드를 시작점으로 주제를 하나씩 확장하며 본격적인 토크를 이어간다. 토크쇼 말미에는 허경환이 게스트에게 맞춤형 유행어를 직접 제작해 즉석 선물할 예정으로, 자타공인 '히트 유행어 메이커' 허경환이 과연 매 회차 어떤 찰떡 유행어를 탄생시킬지 궁금증을 자아낸다.

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이에 '용감한 형사들' 시리즈, '돌싱N모솔', '내새끼의 연애', '끝까지 간다! 독박투어', '귀신 잡는 해병대' 등 예능 프로그램 제작에 특화된 티캐스트 E채널과 '덱스의 냉터뷰', '영케이의 K생존기' 등을 기획·제작한 김나연 PD가 이끄는 콘텐츠 제작사 NYCC와의 합작으로 탄생할 신개념 역발상 토크쇼인 '허경환의 유행쇼'가 올 하반기 어떤 파란을 불러일으킬지 기대감이 높아지고 있다.

'허경환의 유행쇼'는 9월 9일 오후 6시 유튜브 채널 'ggzz'를 통해 첫 회가 공개되며, 이후 매주 수요일 저녁 6시에 새 회차가 공개될 예정이다. 게스트 라인업은 추후 공개된다.