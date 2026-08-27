황석정, 가족사 고백 "40대 초반까지 母와 말 한마디 안 해" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 황석정이 가족사를 고백한다.

오는 29일 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 나홍진 감독의 영화 '호프(HOPE)'로 글로벌 씬스틸러에 등극한 임현식과 황석정이 출연한다.

이날 황석정은 쉽게 꺼내지 못했던 굴곡진 가족사를 고백해 현장을 숙연하게 만든다. 황석정은 어머니에 대해 "집이 너무 가난한데 음악을 하고 싶어 해서 항상 일등을 하셨다"라며 여고 시절 장학생으로 뽑혀 미국 유학 기회까지 얻었지만 결국 좌절되면서 꿈을 펼치지 못한 채 한을 품고 살았다고 설명한다. 또한 "아버지는 인민군 소년병이었다. 전쟁 중에 남쪽으로 내려와 붙잡힌 뒤 고향으로 돌아가지 못했다"라고 전한 후 천부적인 음악성을 지닌 아버지는 악사로 살았지만 당시 악사들의 생활 패턴 상 집에 돈을 가져오지 못했다고 토로했다.

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황석정은 이로 인해 생계를 책임져야 했던 어머니의 분노가 가족에게 쏟아졌다고 회상한다. 황석정은 "세 살 때부터 엄마만 보면 경기를 했다고 한다. 사랑받고 싶었던 욕구가 있었는데 채워지지 않았다"라며 "40대 초반까지 엄마랑 말 한마디도 안 해봤다"라고 깊은 상처에 대해 털어놓는다.

그러나 현재 어머니와 함께 살고 있다는 황석정은 허리 수술을 받은 어머니가 병원비가 필요하다는 말에 달려가 모셔 왔고, 오랫동안 쌓였던 감정을 풀기 위해 끊임없이 대화를 했다고 전한다. 어머니가 황석정에게 "우리한테 기적이 일어났다"라고 놀라워했을 만큼 이제는 친구처럼 지내게 됐다는 황석정 모녀의 '화해 스토리' 전말은 어떤 것일지 궁금증을 모은다.

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그런가 하면 임현식과 황석정은 두 사람이 같은 동네에서 농장을 운영하는, '찐 이웃사촌 농업인'이라는 특별한 공통점이 있다고 밝혀 이목을 집중시킨다. 특히 임현식은 "한때 젖소까지 길렀다"라며 7마리 송아지와 수입 젖소를 들여와 키웠고, 직접 짠 우유를 업체에 납품했다는 말로 모두를 놀라게 한다.

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황석정은 "수국과 장미 등 꽃이 피고 향기가 나는 다양한 꽃나무들을 키우고 있다"라며 "제 손이 하나도 안 가는 게 없다"라는 말과 함께 하루에 10시간씩 농장 일을 하는 프로 농사꾼 면모를 드러낸다. 특히 황석정은 "재작년까지는 판매 상황이 괜찮았는데 지난해부터 하락하기 시작했다. 올해는 작년의 10분의 1도 안 된다"라며 "그만큼 경기가 어려운가 싶다"라고 매출 하락에 대한 고민을 토로한다.

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한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.