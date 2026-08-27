"특혜도 갑질도 아니다" 박수홍이 털어놓은 진심..“모든 게 내 무지 탓”

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 박수홍이 비행기 탑승을 번복하는 과정에서 출발이 지연된 것과 관련해 거듭 사과의 뜻을 전했다.

앞서 박수홍 가족이 괌행 항공편에 탑승했다가 아이가 계속 울자 하차 의사를 밝혔고, 이후 아이가 울음을 멈추자 다시 탑승하는 과정에서 약 1시간가량 출발이 지연됐다는 사연이 온라인을 통해 알려지며 논란이 불거졌다. 일각에서는 연예인이라는 이유로 재탑승 과정에서 특혜를 받은 것이 아니냐는 의혹도 제기됐다.

이에 박수홍은 지난 26일 개인 계정을 통해 공식적으로 사과했다. 그는 아이의 울음에 당황해 하차를 결정했으며, 이후 다시 탑승하는 과정에서 보안 절차와 수하물 처리 등으로 상당한 시간이 소요될 수 있다는 점을 미처 알지 못했다고 설명했다.

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특히 박수홍은 해당 과정이 자신의 항공 절차에 대한 이해 부족에서 비롯된 일이라며 승객들과 항공사 관계자들에게 사과의 뜻을 거듭 밝혔다.

27일 OSEN 보도에 따르면 박수홍은 이후 진행된 전화 통화에서도 같은 입장을 전하며 재차 고개를 숙였다. 그는 당시 아이의 울음으로 다른 승객들에게 피해를 줄까 걱정돼 하차를 결정했지만, 수하물을 내리고 다시 싣는 과정 등에 대해서는 제대로 알지 못했다고 털어놨다.

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박수홍은 "무지해서 일어난 일"이라며 자신의 판단이 잘못됐음을 인정하고, 승객들의 소중한 시간을 빼앗은 점에 대해 큰 죄책감을 드러낸 것으로 전해졌다. 비행기 안에서도 아이의 울음으로 불편을 겪었을 승객들에게 미안한 마음을 표현했으며, 사과문을 발표한 이후에도 변명의 여지가 없다는 입장을 이어갔다.

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한편 이번 논란과 관련해 자발적인 항공기 하차 자체가 규정상 금지된 행위는 아닌 것으로 알려졌다. 또한 항공기 밖으로 나가지 않은 상태에서 하차 의사를 번복하는 것 역시 일반적인 절차에 따라 가능한 것으로 전해지면서, 박수홍에게만 특별히 허용된 조치였다는 특혜 의혹과는 거리가 있다는 설명이다.

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tokkig@sportschosun.com