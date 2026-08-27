박한별, 남편 버닝썬 논란 때문인가 "인생에서 30대가 제일 안 좋아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박한별이 사주를 보러 갔다.

26일 박한별의 유튜브 채널에서는 '앞으로 제 활동은 어떻게 될까요…? 박한별 사주 털어봄'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

박한별은 "본격적으로 활동을 시작하기도 했고 영화도 개봉할 거고 유튜브가 어떻게 될지도 궁금하다"며 사주를 보러 갔다. 역술인은 박한별의 사주에 대해 "사주 자체가 연예인에 특화되어있다"며 "나를 대중에게 보여줘야 화려하게 빛난다"고 밝혔다. 이에 박한별은 "예전부터 사주를 몇 번 봤는데 내 인생에 30대가 가장 안 좋다고 나왔다"고 토로했고 역술인은 "운의 안 좋은 흐름은 좀 지나갔다. 지금 대운의 끝자락에 있다"며 올해 생일이 지난 후 대운을 앞두고 있다고 밝혔다.

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다만 "조금 주의할 것은 내 활동력이 강해지니까 건강적인 부분에서 피로가 많이 쌓여서 피로회복제나 보약을 달고 살 수도 있다. 내가 직접 활동하면 몸이 너무 피곤한 것"이라 밝혔다.

이어 타로도 본 박한별. 박한별의 타로 카드를 본 역술인은 "한동안 묶여있던 시절이 있었고 지금은 어느 정도로는 방송활동을 하는 게 재정적으로 도움이 된다. 내가 큰 성공은 아니어도 1년 안에는 소정의 성과를 가두는 거다. 차기작이라든가 활동도 계속 들어오고 대중의 반응도 긍정적으로 나온다 하는데 그 와중에 신경 써야 할 건 구설이다. 구설에 대한 부분을 유하게 잘 대처해야 한다"고 밝혔다.

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한편, 박한별은 지난 2019년 남편이 버닝썬 게이트의 핵심 인물 중 하나로 지목되며 연기 활동을 중단했다. 박한별의 남편인 유인석 전 유리홀딩스 대표는 성매매 알선과 업무상 횡령 등의 혐의로 징역 1년 8개월에 집행유예 3년을 선고 받았다.

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이후 제주도에서 지내며 카페를 운영해왔던 박한별은 지난해 TV조선 '아빠하고 나하고'를 통해 방송활동을 복귀했다. 예능에 이어 영화 '카르마' 촬영을 마치며 스크린 복귀도 앞두고 있다.

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wjlee@sportschosun.com