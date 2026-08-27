아옳이, ♥김형배는 ‘39.4도’ 사과문에 고개 숙인 순간…어깨 기대 행복한 럽스타그램

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[스포츠조선 조민정 기자] 한의사 김형배의 여자친구인 인플루언서 아옳이가 남자친구의 '39.4도 고열' 발언 사과문이 올라온 당일 행복한 데이트 사진을 공개해 눈길을 끌었다. 김형배가 부정확한 의료 정보를 전달했다며 고개를 숙인 가운데 아옳이는 그의 어깨에 다정하게 기대 앉은 커플 투샷으로 변함없는 애정을 드러냈다.

아옳이는 지난 26일 자신의 SNS에 김형배와 함께 촬영한 사진을 공개하며 변함없는 애정을 드러냈다. 사진 속 아옳이와 김형배는 커다란 야자수가 펼쳐진 이국적인 분위기의 레스토랑에 나란히 앉아 있었다. 검은색 원피스를 입은 아옳이는 분홍색 장미 꽃다발을 품에 안은 채 김형배의 어깨에 얼굴을 기대고 환하게 웃었다.

흰색 셔츠와 베이지색 정장을 입은 김형배 역시 자신에게 기댄 아옳이를 다정하게 내려다봤다. 테이블 위에는 분홍빛 음료와 꽃 장식까지 놓여 있어 마치 화보를 연상시키는 로맨틱한 분위기를 완성했다. 두 사람의 사진이 언제 촬영됐는지는 알려지지 않았다. 다만 김형배가 고열과 해열제 복용에 관한 자신의 설명을 정정하고 사과문을 공개한 날 아옳이가 달콤한 커플 사진을 올렸다는 점에서 관심이 쏠렸다.

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김형배는 같은 날 SNS를 통해 "최근 제가 발열과 해열제 복용에 관해 남긴 댓글로 혼란과 걱정을 드린 점 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다.

앞서 그는 발열과 관련한 누리꾼의 질문에 성인은 39.4도, 4~5세 어린이는 38.5도 정도까지 견뎌봐도 좋다는 취지의 댓글을 남겼다. 심한 두통이나 오한, 탈수와 무기력증 등이 나타나면 약을 복용해야 한다는 설명도 덧붙였지만 특정 체온을 일률적인 기준처럼 제시한 것은 위험할 수 있다는 비판이 이어졌다.

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공정한사회를바라는의사들의모임은 39.4도의 고열이 폐렴과 뇌염, 패혈증 등 중증 질환에서도 나타날 수 있다며 환자의 상태와 발열 원인을 확인하지 않고 일정 체온까지 견디도록 권하는 것은 부적절하다고 지적했다. 논란이 커지자 게시물 삭제와 공개 사과도 촉구했다.

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결국 김형배는 "특정 체온을 제시하며 일정 체온까지 견뎌도 된다는 식으로 말씀드린 것은 잘못된 표현이었다"고 자신의 발언을 정정했다. 그는 발열을 무조건 참아야 한다는 뜻이 아니라 체온의 숫자만으로 판단하지 말고 연령과 건강 상태, 동반 증상 등 환자의 전반적인 상태를 살펴야 한다는 취지였다고 해명했다. 그러면서 "건강 정보를 전달하는 의료인으로서 보다 정확하고 신중하게 표현했어야 했다. 그렇지 못한 것은 제 부주의였다"고 사과했다.

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김형배가 앞서 공개한 '한의사 집안 특징' 영상도 논란과 맞물려 재조명됐다. 당시 그는 부친 역시 한의사라며 가족들이 감기에 걸려도 감기약을 잘 먹지 않는다고 밝혔다. 약에 지나치게 의존하면 면역력이 강해질 기회를 잃을 수도 있다는 취지로 자신의 견해를 전하기도 했다.

한편 아옳이는 김형배와의 교제 사실을 직접 알렸다. 이후 산책 데이트와 기념일 이벤트 등 두 사람이 함께한 일상을 꾸준히 공개하며 '럽스타그램'을 이어가고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com