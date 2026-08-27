좀비 서바이벌 게임 '갓 세이브 버밍엄', 게임스컴서 협동 모드 공개…글로벌 테스트 본격화

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오션드라이브 스튜디오가 개발 중인 중세 좀비 서바이벌 게임 '갓 세이브 버밍엄'이 게임스컴 2026을 통해 협동 플레이를 앞세워 글로벌 이용자와 만난다. 싱글 플레이 중심으로 알려졌던 게임에 협동 모드가 더해지면서 개발 단계에서부터 이용자들의 요구를 반영하는 모습이다.

카카오게임즈 자회사 오션드라이브 스튜디오는 26일부터 독일 쾰른에서 열리는 게임스컴 2026에 참가해 '갓 세이브 버밍엄'을 선보인다.

오션드라이브 스튜디오는 게임스컴 제2전시관에 BTB 부스를 마련하고 글로벌 게임업계 관계자들을 대상으로 시연을 진행한다. 게임스컴 참가를 통해 게임을 알리는데 그치지 않고 퍼블리셔와 개발사 등 업계 관계자들에게 게임의 구체적인 모습을 공개할 계획이다. 오션드라이브 스튜디오의 게임스컴 참가는 2024년과 2025년에 이어 세 번째다.

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이번 게임스컴에서 눈여겨볼 부분은 협동 모드다. 오션드라이브 스튜디오는 지난 21일 이용자들의 요청을 반영해 협동 플레이를 담은 신규 트레일러를 공개했다. 공개된 영상에서는 여러 이용자가 함께 생존하면서 전투를 벌이는 모습을 확인할 수 있다.

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협동 모드는 향후 테스트에서도 핵심 콘텐츠로 활용된다. 카카오게임즈는 프리 알파와 알파 테스트에 참여했던 이용자들을 대상으로 코어 그룹 테스트를 진행하고, 이후에는 스팀 페이지를 통해 참가자를 추가 모집해 베타 테스트로 범위를 넓힐 예정이다.

개발 초기부터 테스트에 참여한 이용자들의 의견을 바탕으로 협동 모드를 확장한다는 점도 주목할 만하다. 특히 생존 장르에서 협동 플레이는 게임의 전투뿐 아니라 탐색과 자원 활용 등 플레이 방식 전반을 바꿀 수 있는 요소인 만큼, 실제 이용자들의 반응이 향후 개발 방향에도 적지 않은 영향을 줄 것으로 보인다.

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'갓 세이브 버밍엄'은 2024년 게임스컴에서 처음 공개됐다. 중세 영국을 배경으로 좀비와 맞서 생존하는 독특한 설정에 언리얼 엔진5 기반의 사실적인 그래픽과 물리 효과를 결합했다. 주변 사물을 전투에 활용할 수 있는 시스템도 주요 특징으로 꼽힌다.

오션드라이브 스튜디오는 게임스컴 이후에도 글로벌 이용자 접점을 이어간다. 오는 9월 4일부터 7일까지 미국 시애틀에서 열리는 PAX West에도 참가해 '갓 세이브 버밍엄'을 선보일 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com