'종이인형' 광희 어디 갔나…민소매 입자 떡 벌어진 팔근육 '깜짝'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 제국의아이들 출신 방송인 광희가 한층 탄탄해진 몸매를 공개했다.

광희는 27일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 광희는 미국 샌디에이고에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 야자수를 배경으로 거리를 걷는가 하면, 놀이공원을 찾아 여행을 즐기는 모습도 담겼다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 이전과 확연히 달라진 광희의 몸매다. 평소 마른 체형으로 잘 알려진 광희는 이날 소매가 없는 민소매 티셔츠를 입고 한층 탄탄해진 팔 라인을 드러냈다.

특히 거울을 바라보며 휴대전화로 찍은 셀카에서는 군살 없이 선명해진 팔과 어깨 라인이 고스란히 포착됐다. 가느다란 체형이 강조됐던 과거의 모습과 달리 꾸준히 운동한 듯 볼륨감이 붙은 상체가 시선을 사로잡는다.

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야외에서 찍은 전신 사진에서도 변화는 두드러졌다. 민소매 티셔츠와 청바지, 모자와 선글라스로 편안한 여행 패션을 완성한 가운데, 자연스럽게 드러난 팔 근육이 이전보다 건강미 넘치는 분위기를 자아냈다.

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놀이공원에서 대형 인형을 품에 안고 찍힌 뒷모습에서도 탄탄해진 팔 라인이 돋보였다. 과거 방송에서 유독 가는 팔다리와 마른 몸매로 웃음을 안겼던 광희인 만큼 달라진 피지컬이 더욱 눈길을 끈다.

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광희의 달라진 몸매가 더욱 눈길을 끄는 이유는 과거 그의 대표적인 별명이 '종이인형'이었기 때문이다. 광희는 MBC '무한도전' 출연 당시 마른 몸과 허약한 체력으로 멤버들에게 '종이인형', '허수아비', '졸라맨' 등의 별명을 얻었다. 특히 유재석이 힘을 제대로 쓰지 못하는 광희를 향해 "얘는 종이인형이다"라고 말한 뒤 '종이인형'은 광희를 대표하는 예능 캐릭터 중 하나로 자리 잡았다.

한편 광희는 2010년 그룹 제국의아이들로 데뷔했으며 이후 각종 예능 프로그램과 웹 콘텐츠를 오가며 방송인으로 활발하게 활동하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com