[청룡랭킹] 하루, 38.78% 득표율로 8월 젠지스타 1위 등극…김다현 맹추격 따돌리고 첫 타이틀 차지

출처=하루 인스타그램

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가수 하루(HARU)가 청룡랭킹 8월 젠지스타(Gen-Z Star) 부문 정상에 올랐다.

24일 종료 된 8월 청룡랭킹 젠지스타 부문 투표에서 하루는 치열한 접전 끝에 38.78%의 득표율을 기록하며 당당히 1위 타이틀을 거머쥐었다.

김다현이 28.51%의 지지를 받으며 마지막까지 거센 추격전을 펼쳤으나, 하루의 팬덤 화력을 넘지 못하고 아쉽게 2위에 머물렀다.

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하루가 첫 타이틀을 차지한 8월 청룡랭킹 상위권 최종 순위는 1위 하루(38.78%), 2위 김다현(28.51%), 3위 황민우(7.85%), 4위 황민호(7.01%), 5위 정동원(6.22%) 순으로 마무리 됐다.

하루는 2024년 4월 그룹 에닉스로 가요계에 첫발을 내디딘 후, 같은 해 10월 디지털 싱글 '숯덩이'와 '당신과 나와 밤사이'를 발매하며 트로트 솔로 가수로 본격 전향했다.

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탄탄한 가창력과 깊은 감성을 바탕으로 실력을 쌓아온 그는 KBS1 '아침마당 도전! 꿈의 무대'에서 역대 최연소 왕중왕에 오르며 트로트계의 대형 유망주로 확실한 눈도장을 찍었다.

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지난 7월 청룡랭킹 젠지스타 부문에서 2위를 기록하며 무서운 상승세를 예고했던 하루는, 이번 8월 마침내 1위에 오르며 차세대 젠지 대표 주자로서의 입지를 확고히 굳혔다.

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많은 팬들의 응원을 받으며 청룡랭킹 타이틀을 차지한 하루의 활약이 기대된다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.